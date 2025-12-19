¿Quién es el ganador de ‘GH 2025’ y cuánto dinero se ha llevado?

La pasada noche del 18 de diciembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de GH 2025. El popular formato aterrizó tarde en la programación de Telecinco, pues tuvo que esperar a que concluyese Supervivientes All Stars para dar inicio a su andadura. Una aventura que comenzó en noviembre y que apenas ha durado un mes. Pues, con la llegada de la Navidad y teniendo en cuenta los resultados en las audiencias, hubo que acelerar la edición de anónimos. Un movimiento que no pasó desapercibido y que ya nos ha dejado el nombre de su gran ganador.

El programa comenzó, como cada jueves, y lo hizo con Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonias. De esta manera, y tras cerrar la casa de Tres Cantos, el presentador abrió el primer sobre para revelar el nombre del cuarto clasificado. Una posición que se ganó Raúl y de la que se mostró muy agradecido con la audiencia por haberle dejado llegar tan lejos. «Estoy muy orgulloso de haber llegado hasta aquí, ya me siento ganador con haber entrado», dijo. Pero, las emociones no concluyeron aquí. La gala continuó y llegó la hora de conocer el nombre del tercer finalista.

Rocío y Cristian se convierten en los grandes finalistas de ‘GH 2025’

Las votaciones fueron claras y el público dictaminó que el concursante que se quedaba a las puertas de la victoria era Aquilino. Como tercer finalista, el joven no pudo evitar emocionarse. Y es que, tal y como siempre contó, participar en Gran Hermano había sido su sueño desde que tenía 12 años. «Estoy muy contento por vosotros. Cualquiera que gane me voy a alegrar muchísimo, disfrutadlo», le dijo a Rocío y Cristian, los finalistas.

«Eres muy grande, te quiero mucho», le respondía Rocío. «Sigue haciendo lo que haces porque es muy bonito», le pedía Cristian, por su parte. Un emotivo momento que concluyó con un baile por parte del tercer clasificado. Tras esto, llegó el momento de que Rocío y Cristian hiciesen un repaso de su experiencia en el concurso. «He aprendido a decir lo que siento, a no vivir la vida corriendo y dar cariño a la gente que quiero. Muchas veces no vemos las cosas especiales que tenemos, a lo mejor alguien que no te conoce ve cosas buenas en ti que tú no has visto», comenzó diciendo Rocío.

«Te das cuenta que la vida es un minuto, que la tienes que disfrutar. Me he valorado siempre, pero había comportamientos como de poner a la gente antes que a mí y, a veces está bien, pero también tenemos que saber lo que valemos y querernos», agregó. Cristian, por su parte, contó que entró en el formato en un momento complicado de su vida. Pero, este reality le ha ayudado a despejarse la mente y a tener claro qué es lo que quiere y lo que no.

¿Quién es el ganador de ‘GH 2025’?

Tras ver a sus compañeros de edición posicionarse detrás de su ganador, llegó el momento de conocer el veredicto de la audiencia. La soberana siempre manda y, anoche, dictaminó sentencia. «La audiencia ha decidido que debe ganar Gran Hermano 20… Rocío Gallardo», anunció Jorge Javier Vázquez. Seguidamente, estalló la alegría en el plató de Telecinco.

La ganadora de la edición fue manteada por sus compañeros de concurso y ella no se pudo mostrar más feliz. Un momento donde las emociones no faltaron. Pues, además, recibió el mítico maletín del premio de la mano de Juan Quintana, ganador de Gran Hermano 19. De esta manera, Rocío corona sus 42 días de concurso en GH 2025 con un premio de 300.000 euros. «Papá, ¡que he ganado!», exclamó ella.