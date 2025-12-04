¿Por qué Iñigo ha tenido que abandonar ‘Gran Hermano’?

Mediaset España ha encarado la recta final del 2025 por todo lo alto. Además de ser testigos de la segunda edición de Supervivientes All Stars, una nueva edición de Bailando con las estrellas y otros estrenos. La audiencia también está teniendo la oportunidad de volver a ver a Jorge Javier Vázquez como presentador de la edición de anónimos de Gran Hermano. El popular formato de convivencia se ha convertido en uno de los más legendarios de la televisión. Pues, este año ha sumado 25 años a su palmarés. Un hito que, a pesar de algunas polémicas que ha vivido de por medio, pocos programas de la televisión pueden celebrar.

Sin embargo, esta edición de anónimos está yendo a una velocidad inesperada. A pesar de llevar un mes de emisión, el formato ya encara la recta final de su aventura. Pero, uno de los temas que más controversia ha generado durante las últimas horas ha sido la salida de Iñigo, uno de sus concursantes. Un adiós que ha pillado a todos por sorpresa y del que se ha señalado que ha sido por motivo ajenos al reality. Teniendo en cuenta que no es un movimiento habitual en el concurso, la organización se ha visto en la obligación de emitir un comunicado en redes sociales.

La organización de ‘Gran Hermano’ emite un comunicado

«Comunicamos la baja de Iñigo Tina como concursante de Gran Hermano por asuntos personales, ajenos al programa. Iñigo finaliza su participación a todos los efectos», escriben en el texto oficial. Una publicación que no ha dejado indiferente a la audiencia. De hecho, los comentarios desconcertados de los seguidores del programa no se han hecho de esperar.

Y es que, se desconoce cuál es ese motivo externo que ha provocado la salida inmediata del concursante. «Era el único auténtico», «¿Es en serio?», «Pobre», «¿Qué ha pasado?», son algunos de los comentarios que se pueden leer. Por ahora, tan solo queda esperar para ver si, el próximo jueves, Iñigo acude al plató de Gran Hermano.

En el caso de que el ex concursante acuda, es muy probable que se aborde, de cierta manera, el motivo de su salida del formato televisivo. El pasado domingo, el joven, de 32 años, estuvo expuesto a la votación de la audiencia para salvarse o ser expulsado. Una votación que logró superar, pues el público quería que se quedase en la casa.

‘Gran Hermano’ adelanta su final

Lamentablemente, la versión de anónimos de Gran Hermano no ha contado con los mejores datos de audiencia. Una situación que ha puesto en jaque al formato. Por ello, tal y como ha revelado en exclusiva Poco Pasa TV, la cúpula de Mediaset España ha decidido finiquitar el programa antes de Navidad.

De esta manera, el grupo de comunicación volvería a apostar por los famosos. Supuestamente, la idea es lanzar un programa, en enero, donde mezcle algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional en una especia de reencuentro. Y es que, aunque no hay muchos detalles al respecto, el grupo se ha dado cuenta de que los espectadores conectan más con los formatos donde se pone a prueba a rostros conocidos.