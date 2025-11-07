‘Gran Hermano 20’: lista completa de los concursantes oficiales del reality

Gran Hermano se ha convertido, indudablemente, en uno de los realities de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país y en todo el mundo. Recientemente, tras haber puesto punto y final a su etapa en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, Telecinco ha apostado por Tres Cantos para construir la nueva casa del reality más longevo de la televisión. El pasado jueves 6 de noviembre, los espectadores de la cadena principal de Mediaset tuvieron la oportunidad de conocer a todos y cada uno de los concursantes de esta edición que tantísimo va a dar de qué hablar. ¡Estamos completamente convencidos de que así será!

Aroa

La asesora comercial de 22 años no pudo evitar romper a llorar al saber que era una de las concursantes oficiales de la nueva edición de Gran Hermano: «Estoy muy contenta, lo sabía por mi intuición». La joven, que se define como una persona «que resalta», no dudó en mandarle un emotivo mensaje a su abuela y a su hijo, así como al resto de la familia.

Desirée y Rocío

Ambas amigas llegan desde Jerez de la Frontera y han sido las primeras en pisar la nueva casa de Gran Hermano. Se definen como mujeres fiesteras e impulsivas pero, sobre todo, con mucho sentido del humor. Así pues, querían cumplir juntas su gran sueño, que era el de participar juntas en un reality. ¡Lo han logrado con creces!

Jonay

Tiene 32 años y llega desde Las Palmas de Gran Canaria. En la actualidad, trabaja como jefe de sala en un bingo, y se define como un gran amante de los animales. Hasta tal punto que está construyendo una finca para poder vivir con sus cuatro perros y sus dos guacamayos.

Belén

Esta viguesa de 41 años se dedica a la moda y llega al reality con las «ideas muy claras». Es más, ha asegurado que se considera «una persona muy completa». A pesar de que no reniega en absoluto de sus raíces gallegas, lo cierto es que actualmente vive en una tierra que le fascina, como es Cataluña.

Diego

Es de Madrid, tiene 34 años y lleva 9 años trabajando como militar. Se define como un gran apasionado de los caballos, de ahí que pase gran parte de su tiempo libre montando y disfrutando de la naturaleza. Entre otras cuestiones, le fascina seducir y tiene tres objetivos a cumplir en Gran Hermano: «Divertirme, conocerme a mí mismo y conquistar a mis compañeros para llevarme el maletín».

Paula

Durante el estreno del reality se confirmó su participación. Tiene 27 años y llega desde Crevillente. Se define como una joven con «profundas creencias religiosas» puesto que, para ella, su fe es «muy importante».

Aquilino

Tiene 31 años y llega desde Alicante con ganas de revolucionar la nueva casa de Gran Hermano. «Soy pasión, soy fe y soy drama», aseguró en su presentación. Además, reconoció ser un gran apasionado de este reality: «Me ha enseñado a apreciar la diversidad y la autenticidad de las personas».

Mamadou

Este administrativo comercial de Renfe de tan solo 22 años llega desde Granollers (Barcelona). Su sueño siempre ha sido ser modelo y se define como un joven empático y con mucho corazón: «Soy una mezcla de sensibilidad, alegría y desastre».

Lorena

La joven de 23 años llega desde un pueblo de Ciudad Real y se define como una chica «fiestera que liga mucho», aunque es bastante complicado conquistarla. Además, si te tuviera que identificar con alguien, sería con Angelina Jolie o Adara Molinero.

Raúl

Con 30 años, se siente profundamente orgulloso de ser «el primer soriano de la historia en entrar en Gran Hermano». Es jugador profesional de póker, pero también tiene su propio bar cuyos beneficios invierte en bolsa y en criptomonedas: «Mi mayor estrategia la voy a utilizar en Gran Hermano porque el maletín me lo voy a llevar yo».

Almudena

Tiene 37 años, es de Tomelloso y se define como una chica «muy competitiva, extrovertida y muy estratega». Está soltera desde hace poco tiempo, puesto que su novio decidió romper su relación sentimental al enterarse de que iba a ser concursante de Gran Hermano.

Sofía y Noah

La primera de ellas se define como una joven «empoderada, independiente, ambiciosa y explosiva». Además, reconoce que es muy posesiva en pareja, aunque no llega a considerarse tóxica. Por si fuera poco, en plató, Jorge Javier Vázquez confirmó que Noah, la novia de Sofía, también se convertía en concursante oficial de esta edición.

Patricia

Esta valenciana de 34 años trabaja en una firma de lujo. Lleva 10 años casada y tiene dos hijas mellizas. Su objetivo con Gran Hermano es tener mucho más tiempo libre para tratar de reencontrarse con ella misma. Además, hay algo que tiene claro: «No hay otra como yo, soy edición limitada».

José Manuel

Tiene 24 años, es de Sevilla y se dedica al mundo de la moda. Es más, es Míster Sevilla. Tiene claro que tiene un carácter fuerte, pero no sale con facilidad. Además, no cierra las puertas a la posibilidad de enamorarse dentro de la casa de Tres Cantos.

Edurne

Esta joven de 28 años llega desde Barcelona: «Tengo un brillo especial. Donde voy, llamo la atención». Es una persona extremadamente limpia y ordenada, por lo que no soporta «a la gente marrana». En su juventud pasó por un proceso de transición, lo que le hizo tener el carácter tan fuerte que tiene.

Íñigo

Tiene 32 años, es de Vitoria y se define como una persona honesta, natural y con un carácter muy marcado. A pesar de que muchos le dicen que es un «vasco rudo», la realidad es que se considera como un «cachito de pan». No tiene pareja, pero su gran amor es su perrita Bruma.

Joon

Fue escogido tras su paso por Uno de GH 20. Es de Madrid, aunque su familia es coreana: «A la gente le choca ver a un asiático que sea muy español». Hace kárate y, además, ha estudiado lírico.

Cristian

Tras participar en Uno de GH20, llega a la casa de Tres Cantos con ganas de pasárselo en grande. Tiene 33 años y se dedica al mundo de la feria. Tras estar toda una vida tratando de hacer feliz a la gente, ahora es su momento para «ser feliz y disfrutar».