Así es la nueva casa de ‘Gran Hermano’: fuera de Guadalix de la Sierra y el confesionario en el salón

Ha sido una larga espera. Pero, por fin, la casa de Gran Hermano regresa a Telecinco. El popular reality de convivencia volverá a activar sus cámaras, las 24 horas del día, y lo hará de la mano de nuevos concursantes anónimos. Y es que, la esencia del formato vuelve más viva que nunca y lo hace con muchas novedades. De hecho, y como los fans del formato ya sabrán muy bien, una de las novedades más destacadas es que la icónica casa en la que se alojarán los concursantes cambia de ubicación. Un detalle muy importante, pues tiene lugar, por primera vez, después de 25 años de emisión.

La casa de Guadalix de la Sierra se ha despedido de manera oficial y le ha dado la bienvenida a su versión mejorada. Y es que, la Inteligencia Artificial ocupará un lugar muy importante en esta edición. Asimismo, ahora la localidad madrileña de Tres Cantos será la que acogerá a los participantes. Una ubicación mucho más cercana a las instalaciones de Mediaset España. De esta manera, con Jorge Javier Vázquez al mando como maestro de ceremonias, el público tendrá la oportunidad de volver a ver el reality más conocido de la televisión.

La nueva edición de Gran Hermano comienza de manera oficial este 6 de noviembre, pero el equipo lleva trabajando en sus instalaciones desde el pasado 1 de junio. Asimismo, se ha informado que, por primera vez, el presentador catalán acudirá a la casa en la que convivirán los concursantes en el arranque de la edición. Un hecho histórico en este formato.

Mediaset España ya ha compartido algunos detalles de cómo será esta nueva vivienda. De esta manera, a través de un vídeo recopilatorio, hemos podido ver cómo Bea Retamal, Nicky Villanueva y Chiqui quedan maravillados con la construcción. Gracias a esto, se sabe que la casa cuenta con más de 1.700 m2: 1.150 para la convivencia, 250 metros cuadrados de la nave de pruebas y 300 para el control de realización.

La casa tiene patios interiores, por lo que tendrá mucha más iluminación que la de las ediciones anteriores. Además, han creado un invernadero/jardín interior con una vidriera de casi 100 metros cuadrados de superficie y un gimnasio interior. La zona del tocador, donde los concursantes se preparan, es mucho más grande. Todo ello sumado a los techos de la estancia, los cuales presentan una altura de hasta cuatro metros.

El confesionario de ‘Gran Hermano’ tendrá Inteligencia Artificial

Pero, la casa de Gran Hermano no sería la misma sin su querido confesionario. Y es que, esta parte es vital para el funcionamiento del programa. Por ello, también ha presentado sus cambios. De esta manera, se ha indicado que estará elevado e integrado en el salón/invernadero de la casa y estará cubierto por un cristal con tecnología inteligente.

En el caso de que haya alguien dentro del confesionario, este se volverá opaco. Numerosos cambios que se mostrarán al completo en el documental Gran Hermano. La Mudanza, que ya está disponible en Mediaset Infinity. Sin lugar a duda, esta nueva temporada del reality promete no dejar indiferente a nadie.