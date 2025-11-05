‘Gran Hermano 20’: ¿cuándo se estrena la nueva edición y cómo verla en directo?

Tras haber puesto punto y final a Supervivientes All Stars, una edición en la que Rubén Torres se ha proclamado como ganador, Mediaset ha decidido dar el paso a una de las grandes apuestas para esta temporada. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Gran Hermano 20. Esta nueva edición del reality más longevo de la televisión aterriza en Telecinco este jueves 6 de noviembre, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en el archipiélago canario). Estamos ante una de las etapas de Gran Hermano con más novedades hasta la fecha. Una de las más significativas, como no podía ser de otra manera, es el adiós a la casa situada en Guadalix de la Sierra, dando paso a una nueva casa en un emplazamiento diferente. Por lo tanto, es más que evidente que este reality pretende comenzar una nueva y sorprendente etapa, en todos los sentidos.

Debemos tener en cuenta que Jorge Javier Vázquez se va a situar al frente de las galas de Gran Hermano 20 que se llevarán a cabo los jueves, pero también en el nuevo espacio diario que podremos disfrutar en las tardes de Telecinco, con GH: La vida en directo. Lejos de que todo quede ahí, Ion Aramendi se encargará de las galas de los domingos, donde se dará la última hora de los concursantes de esta edición del reality más longevo de la televisión. Pero no todo queda ahí, puesto que la cadena de Fuencarral se valdrá de la aplicación Mediaset Infinity, desde donde se disfrutarán de dos señales en directo de la casa y desde la cual se podrá votar de forma gratuita a los participantes que estén nominados. Todo ello sumado a una amplia cobertura en web y en redes sociales para que no nos perdamos ni un solo detalle de los concursantes.

¿Cómo ver ‘Gran Hermano 20’ (online y tv)?

En esta edición, podremos disfrutar de un total de dos galas semanales (jueves y domingo), puesto que se ha decidido prescindir de la que, habitualmente, se emitía los martes. Jorge Javier Vázquez se encargará, como suele ser habitual, de la del jueves, mientras que Ion Aramendi hará lo propio con la restante.

Lejos de que todo quede ahí, y como novedad, Gran Hermano 20 contará con GH: La vida en directo, un nuevo formato que se emitirá de lunes a viernes a las 20:15 horas en Telecinco, y lo presentará Jorge Javier Vázquez. Así pues, se mostrará la última hora de la convivencia en la nueva casa del reality, así como conexiones en directo y dinámicas que influirán en el día a día de los participantes. Será Nagore Robles quien sustituirá al de Badalona en la entrega de los viernes.

Pero no todo queda ahí, puesto que hay que mencionar que, con el estreno de esta edición, también se estrenará en Mediaset Infinity un documental titulado Gran Hermano: La Mudanza, en el que se mostrarán todos los secretos de la construcción de la nueva casa de este reality. ¡Sorprendente!