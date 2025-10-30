Telecinco presenta ‘Gran Hermano 20’ por todo lo alto: primer concursante confirmado y una casa nueva

Este jueves 30 de octubre, Telecinco ha presentado por todo lo alto Gran Hermano 20 que se estrena el próximo jueves 6 de noviembre y que supondrá una nueva era para el reality de Mediaset. Durante la rueda de prensa (y como ya ocurrió el año pasado) se ha dado a conocer el nombre del primer concursante oficial de esta edición, alguien que estaba entre el público asistente y al que le ha pillado la noticia por sorpresa. Había otros cinco candidatos pero ha sido Mamadou Sacko el elegido. El joven ha sido entrevistado por Jorge Javier Vázquez y ha revelado que es administrativo comercial en Renfe y para estar hoy en el evento ha tenido que poner una excusa en el trabajo, a lo que Vázquez, divertido, ha dicho: «¿Has mentido a Renfe? ¡Cómo se entere Óscar Puente ya verás!». Además, se ha informado de la nueva casa de GH y de todas las novedades. Se nota que Mediaset ha puesto todas sus esperanzas en uno de sus concursos más relevantes.

Una casa para inaugurar una nueva era y unas nuevas formas, más versátiles y ambiciosas. Un innovador espacio con mayores dimensiones y alturas, más habitable, luminoso y sostenible, con nuevas estancias y con la incorporación de los últimos recursos tecnológicos, que multiplicarán las posibilidades creativas, visuales, narrativas y de realización del formato, para que sus seguidores vivan como nunca la convivencia que llevarán a cabo sus próximos protagonistas. Tras 24 años en Guadalix de la Sierra y uno -el primero- en Soto del Real, GH emprende una nueva etapa en sus más de 25 años de historia en Tres Cantos, ubicación de la nueva casa que ultima sus preparativos antes de ver la luz en el estreno de Gran Hermano 20 el próximo jueves 6 de noviembre (21:45h) en Telecinco.

Producido por Mediaset España en colaboración Zeppelin (Banijay Iberia), el reality arrancará como nunca antes lo había hecho: con su presentador, Jorge Javier Vázquez, desde la nueva casa para inaugurar una edición cuyo casting -integrado por concursantes de entre 20 y 50 años de toda España- permanecerá abierto hasta esa misma noche.

Mamadou Sacko, primer concursante

Procedente de Granollers (Barcelona), Mamadou Sacko es el primer concursante confirmado de la nueva edición de GH. Tiene 22 años y es administrativo comercial en Renfe. Se define como «empático y de corazón» .»Soy una mezcla de sensibilidad, alegría y desastre». Respecto a sus relaciones sentimentales, afirma: «Soy arromántico». Ama a su familia de origen africano y adora a su madre. No le gusta ceder, siempre quiere tener razón y afirma ser desconfiado.

Una casa más amplia y sostenible

La casa de GH 20 ha sido diseñada pensando tanto en quienes la van a habitar como en quienes van a disfrutar viendo diariamente su convivencia. Ha sido creada usando materiales, texturas y colores que harán de ella un espacio más acogedor, habitable, funcional y sostenible, en la que la luz tendrá una relevancia mayor que nunca a través de patios interiores y ventanas en la mayoría de las estancias. Además, incluye:

Un invernadero / jardín interior con una vidriera de casi 100 metros cuadrados de superficie.

El confesionario, una de las estancias más icónicas de la historia del formato, pasa a estar elevado e integrado en el salón / invernadero de la casa y estará cubierto por un cristal con tecnología inteligente, que se tornará opaco en función de si es ocupado o no.

Gimnasio indoor con dos áreas diferenciadas: una de cardio y otra centrada en la práctica de deportes de bienestar como yoga y pilates. También incluye una zona de tocador más amplia.

Estancias con identidades visuales diferentes para que sean fácilmente reconocibles por la audiencia.

Techos con mayor altura, que rondan e incluso superan los cuatro metros en todas sus estancias, reforzando esa sensación de amplitud.

Una innovadora infraestructura

Ubicada en el municipio madrileño de Tres Cantos, la nueva casa reúne una serie de condiciones clave para la producción de la nueva etapa del reality: una moderna infraestructura y unas instalaciones de mayor tamaño y superficie, con más privacidad para la convivencia y un acceso más directo y cercano a los estudios de Mediaset España en Fuencarral. En su construcción y acondicionamiento para acoger el reality están interviniendo más de un centenar de profesionales desde el pasado 1 de junio.

Cuenta con 1.150 metros cuadrados para la convivencia, a los que hay que sumar 250 metros cuadrados de la nueva nave de pruebas y 300 metros cuadrados para el nuevo control de realización.

El día a día de sus habitantes será captado por seis cámaras de estudio y 80 cámaras pan tilt, monitorizadas por control remoto, que permiten ampliar su campo de visión y captar la acción desde todos los ángulos gracias a su capacidad de girar y de moverse en distintas direcciones.

Tecnología de última generación

La casa incorpora los últimos avances tecnológicos aplicados al sector audiovisual y al formato reality, lo que actualizará muchos de los procesos de producción, redacción y, especialmente, de realización del programa. El formato suma nuevas soluciones creativas y de software que permitirán crear una nueva manera de hacer Gran Hermano, más versátil y ambiciosa.

Entre las novedades más destacadas que se irán incorporando a GH se encuentra un innovador control de realización dotado de un universo de pantallas táctiles, al que se irán sumando soluciones basadas en inteligencia artificial que aportarán mayor rapidez y eficiencia a los flujos de trabajo,

entre otras funcionalidades.

Jorge Javier estará en la casa

La gala de estreno del reality, una de las más esperadas por los fans del formato, arrancará cómo nunca antes lo había hecho: con Jorge Javier Vázquez en la nueva casa del reality, el lugar llamado a marcar un antes y un después tras más de 25 años de historia del formato. Además, la primera entrega, que acogerá un gran evento temático en los exteriores del plató y la revelación del casting -uno de los secretos mejor guardados edición tras edición- dará a conocer un nuevo espacio, nunca visto hasta ahora, que lo cambiará todo.

El casting sigue abierto

El casting de Gran Hermano continuará abierto hasta la propia gala de estreno, en la que muchos de los protagonistas de la convivencia recibirán en ese momento la confirmación de que son elegidos para cruzar el umbral de la nueva casa de ‘GH’. Los nuevos habitantes tienen entre 20 y 50 años de edad y representan a las diferentes regiones de nuestro país.

Dónde seguir ‘la vida en directo’

EN TELEVISIÓN – TELECINCO:

Dos galas semanales, conducidas por Jorge Javier Vázquez los jueves y Ion Aramendi los domingos.

GH. La Vida en Directo con Jorge Javier Vázquez. Nuevo formato que la cadena emitirá de lunes a viernes a las 20:15h con la última hora de la convivencia, conexiones en directo con la casa, nuevas dinámicas que influirán en el día a día de sus habitantes e importantes decisiones que podrá tomar la audiencia. Nagore Robles sustituirá al presentador los viernes.

EN DIGITAL:

EN MEDIASET INFINITY:

Estreno de Gran Hermano. La Mudanza. Coincidiendo con la primera gala del reality, la plataforma ofrecerá a sus usuarios este documental producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia) que desvelará los secretos de la construcción del corazón del nuevo GH: la casa.

Dos señales en directo desde la casa gratis.

Votaciones para expulsar gratis a través de la app.

Resúmenes diarios en exclusiva.

Las galas de los domingos arrancan antes con contenido exclusivo

EN TELECINCO.ES/GRANHERMANO:

La convivencia, minuto a minuto. El relato de lo que suceda enla casa, elaborado por el equipo de minutadores de Telecinco.es, estará a disposición de sus usuarios las 24 horas del día.

La última hora del reality, los mejores momentos de las galas y de los resúmenes diarios y la opción de ver en directo o a la carta cada entrega del formato.

El análisis diario de El gato encerrado:. Contenido extra generado en backstage y entrevistas a los protagonistas.

EN REDES SOCIALES: