La miniserie de Netflix basada en hechos reales que está cautivando a todo el mundo: la vas a devorar

La serie Muerte por un rayo se estrenó el 6 de noviembre en Netflix, pero pasó un poco desapercibida al principio entre sus suscriptores. Una miniserie dramática de solo 4 episodios creada por Mike Makowsky y que está basada en el libro El destino de la República (Destiny of the Republic: A Tale of Madness, Medicine and the Murder of a President) de Candice Millard de 2011. Cuenta la historia de la elección y presidencia de James A. Garfield , el vigésimo presidente de los Estados Unidos, que sorprendió por sus posturas anticorrupción y a favor de los derechos civiles, y al que un admirador obsesionado con él Charles J. Guiteau terminó disparándole y acabó con su vida. La serie Muerte por un rayo inspirada por esa historia real pretende explorar lo que pasó durante esos días y las razones por las que un simple admirador logró matar al mismísimo presidente.

La serie Muerte por un rayo cuenta en su reparto con actores tan conocidos como Michael Shannon, que da vida a James A. Garfield, Matthew Macfadyen o Nick Offerman, al extraño asesino, Charles J. Guiteau. Esta ficción ha sido al final descubierta por los usuarios de Netflix y ha contado con el aplauso de la crítica. Muerte por un rayo ha sido nombrada como uno de los mejores programas de televisión del año por el American Film Institute. Esta compleja miniserie cuenta con solo 4 episodios de aproximadamente 50 minutos, aunque algunos como el último son más largos que otros, y es una buena opción para hacer un entretenido maratón en estos días de descanso.

¿De qué trata la serie Muerte por un rayo?

Esta original ficción que se puede ver en Netflix está basada en una historia real y cuenta la historia de James A. Garfield, el vigésimo presidente de EE. UU.. Una ficción en la que se cuenta cómo llegó a presidente y cómo sus posturas anticorrupción y a favor de los derechos civiles le granjearon un gran número de enemigos.

Además, esta serie relata su fatídico encuentro con Charles Guiteau, un admirador obsesionado que terminó convirtiéndose en su asesino. La serie va explorando poco a poco la compleja relación entre el presidente y su asesino y explica los giros inesperados y las circunstancias extraordinarias que llevaron a este trágico desenlace.

Una situación límite difícil de atajar ya que como dijo el propio presidente James Garfield: «Un magnicidio se puede prevenir tanto como la muerte por un rayo. Es mejor no preocuparse por algo así». Una terrible situación que, para algunos, se llegó por la ambición del presidente, la locura de Charles Guiteau y la mala suerte. Según la sinopsis oficial de Netflix: «La historia de James Garfield, quien se alzó de entre las sombras para convertirse en el 20.º presidente estadounidense… y Charles Guiteau, el hombre que lo asesinó».

La serie Muerte por un rayo destaca por su original trama y la genial interpretación de los actores Michael Shannon como James A. Garfield y Matthew Macfadyen como Charles J. Guiteau. Además, también sorprende por la gran cantidad de secundarios que apoyan su trabajo en cada episodio.

El reparto de esta serie

Muerte por un rayo está protagonizada por los conocidos actores Michael Shannon como James A. Garfield y Matthew Macfadyen como Charles J. Guiteau. También tienen un papel de peso los actores Betty Gilpin como Lucrecia Garfield, Shea Whigham como Roscoe Conkling, Bradley Whitford como James Blaine y Nick Offerman como Chester A. Arthur.

También en el reparto de esta serie están como secundarios los actores Paula Malcomson como Franny Scoville, Alistair Petrie como John Sherman, Ben Miles como George Scoville, Laura Marcus como Mollie Garfield, Archie Fisher como Joe Brown, Stuart Milligan como George F. Hoar, David Nykl como Levi Morton, Richard Rycroft como Spurlock y Michael Carter como James Joy, entre otros muchos.

La serie Muerte por un rayo es una buena opción para los que están buscando una intensa ficción dramática sobre un episodio bastante desconocido de la historia de Estados Unidos. Esta ficción sumerge a los espectadores en la tragedia del presidente gracias a la convincente interpretación de sus protagonistas y es sin duda una de las mejores series que ha estrenado Netflix este año que termina.

Además de esta original serie, en las plataformas de streaming se pueden ver otros dramas políticos como Los Kennedy que se centra en las tragedias que sufrieron los miembros de esta familia y se puede disfrutar en Prime Video. También os pueden resultar interesantes otras series de ficción en las que tiene importancia la política como la extraordinaria House of Cards, que se puede ver en Netflix y Prime Video, la danesa Borgen (Netflix), la comedia Veep (Max, Prime Video) o Mrs. America (Disney+).