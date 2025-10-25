Ni ‘The Crown’ ni ‘Victoria’: la futura serie de Netflix que promete ser mucho mejor

A pesar de haber estrenado este año apuestas tan mediáticas como Adolescencia, el final de El juego del calamar o la segunda temporada de Miércoles, Netflix todavía sigue buscando la excelencia y la relevancia entre el público, generando serie tras serie, hasta alcanzar su mejor versión. Por eso no es de extrañar que el nuevo proyecto de la compañía sea tan ambicioso como ficciones de la talla de The Crown, pero en esta ocasión trasladando el ambiente de su última historia al escenario de la política norteamericana. Porque según se ha podido saber hace escasas horas, la «Gran N roja» ha sado luz verde a una producción que representará la vida de la familia Kennedy.

Por el momento, la adaptación está en una fase lo suficientemente temprana como para que todavía reine el desconocimiento general sobre la futura propiedad intelectual del sello californiano. La idea, no obstante, es la de adaptar el material JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956 escrito por Fredrik Logevall y publicado en 2020. La idea de la trama, aparte de ser una fiel radiografía de la alta sociedad estadounidense de la época, se centrará en la figura del patriarca de la familia, Joseph Kennedy Sr. Producida por Chernin Entertainment, el título será simplemente Kennedy y hasta ahora, la principal información apuntan a que el papel caerá en las manos del dos veces nominado al premio de la Academia, Michael Fassbender. El fichaje del intérprete alemán para la serie lo confirmaba la propia cuenta de X de Netflix en una publicación en la que aparecieron cientos de comentarios augurando que no podía existir una opción mejor de casting.

Michael Fassbender will star as Joe Kennedy Sr. in KENNEDY — a new series tracing the lives, loves, rivalries, and tragedies of the most iconic dynasty in modern history. Beginning in the 1930s, the first season charts the improbable ascent of Joe and Rose Kennedy and their nine… pic.twitter.com/vPqWwUfwTt — Netflix (@netflix) October 20, 2025

En el post se puede leer lo siguiente: «Michael Fassbender interpretará a Joe Kennedy SR. en KENNEDY, una nueva serie que narra las vidas, amores, rivalidades y tragedias de la dinastía más emblemática de la historia moderna. La primera temporada, que comienza en la década de 1930, narra el improbable ascenso de Joe y Rose Kennedy y sus nuevos hijos»

La futura serie de Netflix que quiere conquistar el streaming

Como si se tratase de una versión de época de Successión, la serie de Netflix sobre los Kennedy intentará narrar mejor que nadie la naturaleza de su patriarca. Ocho capítulos que analizarán el ascenso a la política de Joseph y la formación de sus hijos para que terminasen despuntando en puestos de poder como es la propia política, la abogacía y el mundo de las finanzas. Y claro, por supuesto dicho recorrido no estará exento de traiciones y conflictos personales.

El auge de los Kennedy

Variety fue la primera en informar de las novedades sobre la serie, explicando concretamente qué es lo que realmente narrará la primera temporada. Así lo detallaba el medio:

«A partir de la década de los años 30, la primera temporada narra el improbable ascenso de Joe (Fassbender) y Rose Kennedy y sus nueve hijos, incluyendo el rebelde segundo hijo, Jack, quien lucha por escapar de la sombra de su hermano mayor, el niño mimado».

El proyecto ha sido vendido como una versión norteamericana de The Crown y se espera que esta acabe teniendo tantas temporadas como su homóloga británica.