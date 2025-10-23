Netflix confirma la secuela de su película de animación mejor valorada: es una comedia familiar perfecta

A pesar de ser la líder clara del mercado del streaming, en términos generales la «gran N roja» produce una mayoría de productos audiovisuales triviales, respecto a su impacto en la célebre casilla de «grandes obras». Pues por cada Adolescencia, Mindhunter o Érase una vez en el Oeste, existen varias The Witcher, Fubar o Caleidoscopio, creando una idea generalizada y compartida por la cultura popular y el espectador medio : la calidad de la mayoría de las producciones del mercado de vídeo bajo demanda es pobre. No obstante, toda conformidad aborda pequeñas excepciones y en el estudio californiano, el formato más triunfal rehuye del terreno de la acción real. Netflix tiene en una película de animación, la pieza mejor valorada de su catálogo y ahora, acaba de anunciar que esta tendrá una secuela. Nos referimos por supuesto a la magnífica, Los Mitchell contra las máquinas.

Estrenada en 2021, Los Mitchell contra las máquinas es simplemente un ejemplo más de lo acertada que está la compañía cuando ahonda en los espacios familiares y en el mundo de los trazos animados. Desde la prodigiosa Arcane, hasta el orgullo patrio de Klaus, pasando por las aventuras fantásticas de El monstruo marino. Netflix siempre da con la tecla con cada película de animación y hace escasas horas, acaba de anunciar el seguimiento de su apuesta mejor valorada por crítica y público. Porque por mucho que Las guerreras k-pop hayan sido el símbolo de excelencia viral de este 2025, los suscriptores saben mejor que nadie que esta apuesta formal en clave de road movie robótica fue esencial para que los académicos comenzasen a tomarse en serio a la empresa fundada por Red Hastings y Marc Randolph.

Netflix rodará la secuela de su película de animación mejor valorada

En su afán por conquistar el formato, Netflix ha encontrado en Sony Animation a un socio clave con el que firmó la anteriormente mencionada Las guerreras k-pop. Pero es en el equipo creativo del sello, formado por el tándem de Phil Lord y Christopher Miller, donde se encuentra la auténtica genialidad. Ya sea como directores, guionistas o como productores ejecutivos, como es el caso de Los Mitchell contra las máquinas y su futura secuela, el dúo Lord Miller es una asociación que nos ha regalado obras magnas como la LEGO película o Spider-Man: Un nuevo universo.

Tal y como informa Variety, los dos directores habrían vuelto a firmar un acuerdo con Netflix con la intención de volver a conseguir crear otra película de animación que vuelva a ganarse el estatus de cinta mejor valorada por los fans. Según cuenta el medio, los encargados de dirigir Los Mitchell contra las máquinas 2 serán Guillermo Martinez y JP Sans. El primero estuvo presente en el desarrollo creativo de la antecesora y Sans viene de codirigir la reciente Los tipos malos 2. Mientras que Michael Rianda, uno de los directores de la primera parte, pasará en esta ocasión a la parte ejecutiva.

Se espera que Los Mitchell contra las máquinas 2 llegue en algún momento de 2027 a la plataforma.

¿De qué trataba ‘Los Mitchell contra las máquinas’?

La película dirigida por Rianda y Jeff Rowe nos ponía en la piel de una familia que en pleno viaje por carretera, debía sobrevivir a una insurrección tecnológica cuyo objetivo es destruir a la humanidad. Estuvo nominada al Oscar a la mejor película de animación, aunque dicho premio terminó cayendo del lado de Encanto.