Tráiler de ‘En sueños’: Netflix busca continuar su mágico idilio con el mundo de la animación

En su liderazgo dentro del mundo del streaming, «la gran N roja» ha tenido varios tropiezos fílmicos derivados de presupuestos quizás, excesivamente abultados para un consumo único en el catálogo del vídeo bajo demanda. Ahí está el desempeño de El agente invisible o el reciente fracaso crítico de Estado eléctrico. Sin embargo, donde sí suele aceptar casi siempre la marca es en el formato de la animación, produciendo varias historias muy valoradas entre la crítica y con la aprobación directa de sus suscriptores. El ejemplo perfecto este 2025 lo encontramos en Las guerreras k-pop, el relato de Chris Appelhans y Maggie Kang que ya es la película más vista de la historia de la plataforma, logrando la increíble cifra de 325 millones de visualizaciones. Ahora ese idilio animado pretende continuar con En sueños, la última creación original de Netflix para toda la familia.

La empresa dirigida por Ted Sarandos ha lanzado el primer tráiler de este proyecto que de nuevo, vuelve a contar con la colaboración de dos directores; Erik Benson y Alex Woo. Ambos son debutantes en el campo del largometraje, aunque Benson viene de colaborar con Disney y Pixar en el campo del guion, habiendo firmado el libreto del cortometraje Toy Story Toons: Vacaciones en Hawai y la historia de El viaje de Arlo. No obstante, En sueños se presenta como la gran apuesta de entretenimiento infantil de Netflix en la recta final del año. ¿Podrá superar los números de Las guerreras k-pop? Repetir el fenómeno cultural protagonizado por Rumi, Mira y Zoey parece una quimera, pero esta nueva acometida dentro del género camina con la ambición de toda esa herencia fílmica que el servicio de transmisión está construyendo para competir de tú a tú con el estudio del flexo y el resto de grandes majors especializadas en la animación.

‘En sueños’: lo último de Netflix

Dos hermanos se embarcan en un viaje por el paisaje de sus propios sueños en busca de Sandman. La película ‘En sueños’ llega el 14 de noviembre. pic.twitter.com/0N0qMql0Ha — Netflix España (@NetflixES) September 25, 2025

En sueños de Netflix, se centra en dos hermanos jóvenes, Stevie y Elliot, cuyos padres están pasando por un momento complicado en su relación. En un contexto de agobio por parte de ambos, un día Stevie encuentra un extraño libro que cuenta la historia del legendario Sandman, quien puede hacer realidad el deseo más profundo de una persona. El libro-como no podía ser de otra forma-los termina trasladando al mágico mundo de los sueños, un lugar en el que aparentemente todo es posible y donde tendrán que encontrar a Sandman si quieren salvar el matrimonio de sus padres.

El casting de voces en la versión original reúne a Jolie Hoang-Rappaport (Los primeros de la clase), Craig Robinson (The Office), Simu Liu (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos), Cristin Milioti (El lobo de Wall Street) y SungWon Cho (BlackBerry).

¿Cuándo se estrena?

En sueños llegará al catálogo de Netflix el próximo 14 de noviembre. Por el camino, la compañía también tiene pendiente el estreno de The Twits, otra propuesta de animación que adapta uno de los cuentos de Roald Dahl, escritor de Charlie y la fábrica de chocolate y Matilda, entre otros.

Más allá del campo de la animación, la plataforma tiene todo un futuro repleto de producciones relevantes con proyección en los Oscar de 2026. Desde Una casa llena de dinamita de Kathryn Bigelow, programada para el 10 de octubre, hasta el Frankenstein de Guillermo del Toro, la cual llegará tan sólo unos días después, el 24 de octubre .