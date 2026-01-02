Es como Netflix pero gratis: así es la plataforma con 4.000 películas a la que puedes acceder sin registrarte

Las plataformas de streaming han cambiado para siempre nuestra forma de disfrutar de la ficción. Pues entre otras cosas, nunca ha existido una cantidad tan gigantesca de novedades en el campo del cine y de las series. Pero aunque la pandemia confirmó su auge, la subida de precios en las tarifas sumada a la inclusión de la publicidad y las trabas para compartir cuenta, han llevado a que la mayoría de los espectadores no puedan permitirse tener más de una o dos suscripciones contratadas. Por eso hoy, queremos recomendar un servicio de contenidos online que es como Netflix, sólo que 100% gratis: más de 4.000 películas para ver de forma completamente legal.

Sin ningún tipo de suscripción ni cuentas, el espacio al que nos referimos no es otro que WikiFlix. Sin embargo y a diferencia de Netflix y el resto de sus competidoras, WikiFlix no aloja propiamente los archivos de las mencionadas películas. En realidad, ejerce como una especie de índice organizado que concentra las historias abiertas a través de enlaces disponibles en espacios como YouTube, Internet Archive o Wikidata Commons. Un abanico de contenidos que se actualiza a diario gracias a su comunidad y que supone una entrada libre y gratuita a una herencia cinematográfica con más de un siglo de historia.

Dicho ejercicio de streaming colaborativo supone una defensa férrea del patrimonio del séptimo arte, que cobra un especial sentido en esta época en la que de la noche a la mañana, algunos largometrajes desaparecen de las plataformas oficiales. Eso sí, no hablamos de los últimos estrenos, pero si de grandes clásicos del celuloide cuyo impacto artístico ha sido el principal valedor de todo esos filmes que llegarían décadas después.

Como Netflix, pero gratis: más de 4.000 películas

Poder ver un contenido tan amplio como Netflix, con miles de películas a la disposición de los cinéfilos, no sólo supone un ahorro económico considerable para los mismos. También se siente como ese acceso público al conocimiento que exponencialmente, creció de forma inabarcable con la llegada de internet.

Otra de las virtudes de WikiFlix es su diseño. Simple, directo e imitando a la mayoría de las marcas de vídeo bajo demanda, podemos realizar un breve vistazo de algunos de sus títulos con el simple movimiento del ratón, deslizándonos por la páginas y observando las múltiples miniaturas de las diferentes películas. Wikiflix es un archivo histórico que democratiza el servicio de la cultura audiovisual en un momento en el que cualquier visualización artística dentro de la industria, viene de la mano de una suscripción mensual o anual.

De ‘Nosferatu’ a ‘De hombre a hombre’

Al navegar por WikiFlix, los espectadores podrán observar cómo la ordenación de contenidos se establece en núcleos temáticos como el National Film Registry, que incluye grandes clásicos del cine mudo como El chico o cintas pioneras del género del terror, como es La noche de los muertos vivientes.

En las categorías, la página estructura del mismo modo las películas por países. Ahí está Francia y La Pasión de Juana de Arco o Rusia y El acorazado Potemkin.