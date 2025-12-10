Adiós al Netflix de siempre: acaba de anunciar un cambio que revienta a sus clientes y sólo puede ir a peor

La plataforma de streaming Netflix sigue la estrategia que decidió marcar en su negocio desde febrero de 2023 cuando prohibió compartir cuentas de forma generalizada y añadió la opción añadir ‘miembros extra’ pagando un extra para quienes viven fuera del hogar principal. Aunque tras esta decisión, muchos usuarios abandonaron su suscripción, Netflix ha decidido continuar con esta senda y seguir luchando contra las cuentas compartidas. Para lograrlo ha comenzado a retirar la posibilidad de enviar contenido desde la aplicación móvil a la mayoría de los televisores y dispositivos de streaming compatibles con Chromecast o Google TV. ¿Qué logran con esta decisión? En la plataforma se han dado cuenta que los móviles permiten a un usuario compartir cuenta en otros hogares a través de estos dispositivos y quieren evitarlo. Los usuarios pueden conectar su móvil en el hogar durante unos minutos para que Netflix lo considere legítimo y, después, usar ese mismo móvil para enviar contenido mediante Chromecast a un televisor situado en otro domicilio sin que el sistema detecte un uso indebido.

En 2023 la decisión de prohibir que se compartan las cuentas tuvo un gran rechazo y muchos usuarios dejaron la suscripción, lo que ha obligado a Netflix en los años siguientes a ofrecer otras soluciones a los clientes como la opción del plan con anuncios o la posibilidad de añadir miembros extra a la cuenta. Tendremos que esperar unos meses para saber las consecuencias que puede tener la decisión de retirar la posibilidad de enviar contenido desde la aplicación móvil a la mayoría de los televisores y dispositivos de streaming compatibles con Chromecast o Google TV.

La desaparición del icono de ‘Cast’

Algunos usuarios de Netflix se han dado cuenta de casualidad de que ha desparecido el icono de ‘Cast’ o que, aunque sigue visible, no muestra dispositivos disponibles por lo que no se puede enviar contenido desde dispositivos como Chromecast o Google TV. Por ahora se ha comprobado que esto afecta a televisores con Chromecast integrado, a dispositivos como Chromecast con Google TV y a reproductores basados en Google TV que hasta ahora permitían enviar contenido desde el móvil.

Todavía donde no se ha notado este cambio es en modelos antiguos de Chromecast sin mando, es decir, los de segunda o tercera generación. Tampoco ha desaparecido el icono de ‘Cast’ en algunos televisores con Google Cast integrado, aunque esto depende de la suscripción del usuario. Por ejemplo, Netflix ya ha confirmado que los usuarios del plan con anuncios ya no tienen la opción de enviar contenido, incluso si su hardware sigue siendo compatible, mientras que los planes Estándar y Premium sin publicidad mantienen esta posibilidad

Por lo tanto, los que por ahora no han perdido el icono son los que cuentan con dispositivos antiguos, por ejemplo los Chromecast de segunda o tercera generación, y alos planes más caros de la suscripción como el Estándar y Premium sin publicidad.

A los que más afecta este cambio es a los que utilizaban el móvil como centro de control para reproducir Netflix en otros televisores cuando se iban de viaje en segundas residencias, casas de amigos u hoteles. Se acabo lo de pulsar el icono de Cast para ver contenido sin iniciar sesión en televisores compartidos. Solo se podrá ver Netflix en la televisión a través de la aplicación instalada en el propio aparato o dispositivo de streaming, y autenticarse directamente con la cuenta del usuario.

El sistema ‘hogar Netflix’ y el problema para acceder con el móvil

Hay que tener que esta no es solo una estrategia que está aplicando Netflix sino que también otras plataformas de streaming como Disney+ y HBO Max ya están siguiendo el mismo camino. Esta estrategia para evitar las cuentas compartidas se denomina ‘hogar Netflix’ y su objetivo es identificar dónde se reproducen las series y películas en televisores y dispositivos fijos. La compañía verifica direcciones IP, redes Wi-Fi y patrones de uso para determinar si un dispositivo está dentro del hogar autorizado.

Ahora el enemigo para Netflix son los móviles ya que pueden validarse como parte del hogar simplemente conectándose de vez en cuando a su red Wi-Fi. Muchos usuarios habían logrado evitar esta estrategia visitando puntualmente el hogar principal, conectando su móvil durante unos minutos para que Netflix lo considerase legítimo y luego en otro domicilio o alojamiento temporal usar ese mismo móvil para enviar contenido mediante Chromecast a un televisor.

Netflix pretende acabar con este truco que permitía mediante los móviles y el Chromecast usar las cuentas de forma compartida. Además, esto se suma a otras medidas como la verificación periódica de dispositivos o la limitación de funciones según el plan contratado. El objetivo de Netflix es ir cerrando puertas a los que intentan compartir cuentas a pesar de su prohibición expresa. Estaremos muy atentos a ver cuál es el siguiente paso de la plataforma de la gran N roja para instaurar el sistema ‘hogar Netflix’.