La serie más vista de Navidad es de Netflix y tiene 8 episodios: obsesiona a los más románticos

Para los que estáis buscando para estos días una comedia romántica navideña, os vamos a recomendar Dash y Lily, una serie de solo 8 episodios de una duración aproximada de 20 minutos que se puede ver en Netflix. Aunque se estrenó en 2020, es una ficción ágil y divertida y que se ha vuelto a poner de moda porque emociona por su historia en la que se combina el romance, el ambiente navideño y el amor por la literatura. La protagonista es Lily, una adolescente de 17 años que deja en un estante de su librería favorito de Nueva York un cuaderno rojo con varios desafíos. La casualidad hará que sea Dash, otro adolescente de la misma edad al que no le gusta nada la Navidad el que encuentra el cuaderno y decide aceptar el reto de Lily. Una comedia chico conoce a chica ambientada en Navidad que logra conectar con el público adolescente y también con los adultos.

La serie romántica Dash y Lily ha sido creada por Joe Tracz, producida por Karl Frankenfield y Nick Jonas y está basada en la adaptación del libro de literatura juvenil El cuaderno de desafíos de Dash & Lily de David Levithan y Rachel Cohn publicado en 2020 en España por la editorial Puck. El actor Austin Abrams da vida al cínico Dash y Midori Francis a la optimista Lily. Una serie perfecta para un maratón de fin de semana de chimenea y manta en el que queráis disfrutar de una comedia romántica muy navideña y olvidaros de cualquier problema o agobio.

¿Qué ocurre en la serie de Netflix Dash y Lily?

La protagonista de esta serie es Lily, una optimista y soñadora joven de 17 años a la que le encanta leer, que decide un día de Navidad dejar en un estante de su librería favorita de Nueva York un cuaderno rojo con varias pruebas para el que lo encuentre. Lily se ha quedado sola en Nueva York porque sus padres se han marchado de viaje durante estas fiestas y para no aburrirse decide crear un juego de pistas pensado, en principio, para su novio Benny.

Lily espera que ese cuaderno lo encuentre algún joven interesante, pero la casualidad hace que el que descubra el cuaderno rojo sea Dash, otro joven de la misma edad al que no le gusta la Navidad. Dash acepta el reto que le propone Lily y va intentando completar los retos que le propone y va dejando el cuaderno en diferentes lugares de Nueva York. Según la sinopsis oficial de Netflix: «En Navidad, los opuestos se atraen. Dash, el cínico, y Lily, la optimista, intercambian mensajes y retos en un cuaderno rojo que circula por las calles de Nueva York».

Dash es un joven cínico y desengañado del amor y de la Navidad, pero como le encanta la literatura aceptará el juego de Lily. Desde ese momento los dos jóvenes, que no se conocen en persona, irán intercambiando el cuaderno rojo y poco a poco se irán acercando el uno al otro. ¿Se ablandará el duro corazón de Dash y querrá conocer a Lily en Navidad?

Lo mejor de la serie es su dinámico ritmo y que cada uno de sus ocho episodios solo dura unos 20 minutos por lo que resulta en todo momento ágil y entretenida. Esta serie es perfecta para verla en pareja estos días de Navidad y disfrutar de las aventuras de estos dos adolescentes tan distintos. Aunque al principio se habló de que podría haber una segunda temporada en estos cinco años esa opción se ha olvidado totalmente y, además, su enfoque era totalmente autoconclusivo.

El reparto de la serie de comedia

Los protagonistas son los actores Austin Abrams que interpreta el papel de Dash, el adolescente que aborrece la Navidad y Midori Francis el de Lily, la enamoradiza adolescente que está deseando encontrar el amor en esas fechas. También tienen un papel de peso en la serie los actores Dante Brown como Boomer, el amigo de Dash, Troy Iwata como Langston, el hermano mayor de Lily, Keana Marie como Sofia, la exnovia de Dash y Michael Cyril Creighton como Jeff el Elfo.

También en el reparto de esta comedia romántica están los actores Patrick Vaill, William Hill, Leah Kreitz, Ianne Fields Stewart, Agneeta Thacker, James Saito, Gideon Emery, Jennifer Ikeda, Diego Guevara, Glenn McCuen, Jodi Long y Michael Park, entre otros. Además como invitados en esta serie participan estrellas como Nick Jonas, el grupo musical Jonas Brothers cantando el tema Like It’s Christmas y Gina Rodriguez.

La serie de comedia romántica Dash y Lily es una buena opción para los que quieren disfrutar de una ficción emotiva, divertida y entretenida. En las plataformas de streaming también se pueden encontrar otras series ambientadas en la época navideña como Tempestad por Navidad, Odio la Navidad, Odio la Navidad, Feliz Navidad y esas cosas, Navidad en casa o Navidad en casa, entre otras.