Esta noche en televisión: vuelve la película más mítica de la Navidad y es a partir de ésta hora

Las luces ya pueblan las calles y en algunas tiendas ya resuena, latente, el tímido eco de los villancicos. Las fiestas del aguinaldo, los dulces y las reuniones familiares cada vez parece iniciar más pronto su ritual y esto, es algo que se también se percibe por supuesto en las programaciones televisivas. Porque hoy, los espectadores tienen una cita con la película de Navidad más solicitada cada año, la comfort movie del buen rollo por antonomasia: Love Actually.

Parece mentira, pero han pasado ya más de dos décadas desde que esta comedia romántica de historias cruzadas llegó a las salas de cine. Su impacto en la cartelera fue directo, con una recaudación de casi 250 millones de dólares a partir de un presupuesto de apenas 30 millones. Sin embargo, más allá de su repercusión en el box office internacional, donde Love Actually ha triunfado de verdad es en el mercado doméstico. Funcionando como un título que concentra toda la esencia de esta pomposa época del año en poco más de dos horas de metraje.

El fenómeno de su éxito era predecible, si nos paramos a analizar a toda la ristra de creadores y artistas implicados. En la dirección y el libreto se encuentra el talentoso Richard Curtis, responsable del guion de otros grandes clásicos como Cuatro bodas y un funeral y la desconocida pero brillante, Una cuestión de tiempo. En el elenco, el filme funciona como un paseo de la fama de la interpretación británica. De Hugh Grant a Emma Thompson, pasando por Colin Firth, Alan Rickman y Bill Nighy.

No obstante, la película de Navidad Love Actually no llega sola esta noche. Se dará una doble sesión, precisamente con otra gran obra maestra del género dirigida por Curtis: Notting Hill. Otra cinta atemporal que año tras año, es revisionada como un rito televisivo de la cultura pop.

La película de la Navidad: ‘Love Actually’ en abierto

Si todavía no sabes qué película ver para dar una temprana bienvenida a la Navidad, Telecinco lo pone fácil con la emisión en prime time de Love Actually.

A partir de las 22:00 horas, la cadena principal de Mediaset tiene programada la llegada de dos largometrajes icónicos para los fans no sólo de dichas fiestas, sino de la carismática presencia de Hugh Grant. Así, tras el final de Love Actually, el público de la popular cadena podrá seguir disfrutando de esta tierna tipología narrativa con la inmortal química del londinense y Julia Roberts. Porque…¿existe un mejor plan para este sábado que una velada de película y manta bajo la temática romántico-navideña?

También en el streaming

Quienes por compromiso o inapetencia no vayan a poder ver la emisión, podrán seguir disfrutando de estos dos largometrajes en el mercado del streaming. Love Actually puede encontrarse en los catálogos de Prime Video y Filmin. Por otro lado, Notting Hill sólo está bajo suscripción en Filmin. Aunque existe la opción de poder verla bajo alquiler o compra en las plataformas de Apple TV, Rakuten TV y Amazon.