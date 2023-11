Para Richard Curtis esta escena de ‘Love Actually’ ha envejecido mal: «Es acosadora y un poco rara»

La navidad está a la vuelta de la esquina y, además de poder escuchar los ecos de Mariah Carey, el público se prepara para ver otro año más la película definitiva sobre estas fiestas: Love Actually. No obstante, el tiempo pasa para todos y la cinta del 2003 dirigida por Richard Curtis no podía ser menos. 20 años después, hay una escena que ha envejecido realmente mal y que para el propio director es ahora “acosadora” y “un poco rara”.

Una gran parte de los cinéfilos coincidirán en que seguramente, Love Actually sea la película navideña romántica por excelencia, pero para Curtis, el filme en realidad tiene una escena que seguramente de volver a rodarse, no incluiría o que rodaría de forma completamente diferente. Hablamos del momento en el que el personaje de Andrew Lincoln declara su amor a la prometida de su mejor amigo, interpretada por Keira Knightley, a través de unos carteles.

“Aparece en la casa de su mejor amigo para decirle a la esposa de su mejor amigo, en caso de que ella abra la puerta ‘te amo’. Creo que es un poco extraño. Quiero decir, recuerdo que hace unos siete años me tomaron por sorpresa, alguien me iba a entrevistar y me dijo ‘Por supuesto, estamos interesados principalmente en la escena del acosador’ y yo dije ‘¿Qué escena es esa?’ Y luego fui educado con eso”, reflexionaba Curtis en una entrevista reciente para The Independent UK.

Nadie pensó mal de la escena en el rodaje de ‘Love Actually’

El realizador, quien se encuentra promocionando la comedia navideña Genie para Peacock, continuó hablando sobre la escena, justificando que en aquel momento a todo el mundo del equipo le pareció bien: “Todo lo que puedo decir es que había mucha gente inteligente involucrada en la película en ese momento, y no pensamos que fuera una escena de acosador. Pero sí es interesante o divertido por diferentes razones entonces, ya sabes, Dios bendiga a nuestro mundo progresista”.

Además de manifestar lo mal que había envejecido esa escena, el director de Noting Hill también admitió que echaba en falta cierta diversidad, porque las tres tramas “tienen jefes y personas que trabajan para ellas”.