La Navidad comienza cuando se guarda en el fondo del armario el disfraz de Halloween y Mariah Carey entona All I Want for Christmas Is You, una de las canciones más famosas y aclamadas de la historia musical. Se trata, además, del tema navideño más popular de los últimos 20 años, consiguiendo una venta de más de 16 millones de copias. Un éxito que le ha llevado a ganarse el título de la Reina de la Navidad desde los años 90. Sin embargo, su vida no ha sido un camino de rosas.

Fue en 2020 cuando la intérprete de Without you dio un paso al frente y publicó sus propias memorias bajo el título The meaning of Mariah Carey. Un libro de lo más personal en el que contaba, por primera vez, los escándalos que han marcado para siempre su vida y, por consiguiente, su trayectoria musical. Una vida en la que la violencia doméstica, el racismo y los abusos en su matrimonio con Tommy Mottola se quedaron guardados para siempre en su memoria. “Me di cuenta de que cuando los gritos de los adultos alcanzaban cierto tono y velocidad, significaba que debía ponerme a cubierto”, relató.

Una infancia que también estuvo marcada por el racismo, pero no solo en la escuela, sino en su propia familia también. Su madre era blanca y su padre negro, algo que sus abuelos maternos no aceptaban. “Yo tenía 12 años cuando fui a visitarlos por primera vez. No entendía por qué solo me invitaron a mí”, añadiendo que lo hicieron porque su piel no esta tan oscura como la de su familia. Sin embargo, la relación con sus hermanos tampoco fue buena, pues al hacerse famosa empezaron a tratarla como “un cajero automático con peluca”, sintiéndose hasta abandonada por todos ellos. “Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña del dedo meñique llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta”, contó en sus memorias.

Además, la Reina de la Navidad también reveló el trastorno bipolar al que tuvo que hacer frente tras vivir una infancia de lo más complicada. Una enfermedad que ha desaparecido por completo de su memoria, donde ha encontrado espacio para explicar que sus hijos nunca pasarán por su misma situación: “Nunca han sentido amenazas, La policía nunca ha tenido que venir a nuestra casa. No viven con miedo. No han necesitado escapar. No intentan destruirse unos a otros”.

Una dura historia que le hizo crear la canción navideña más conocida de la historia. “La cosa es que siempre quise que la Navidad fuera perfecta y siempre he esperado estas fiestas con ansias. Entonces, tenía una familia increíblemente disfuncional que lo arruinaba cada año”, explicó. Y es que, el motivo por el que comenzó a escribir All I Want for Christmas Is You no fue otro que el deseo que siempre ha tenido de vivir la Navidad: “Luces, regalos, medias, chimeneas…Siempre he amado tanto la Navidad en toda mi vida, pero crecí sin tener mucho dinero y sin poder vivirla como los demás niños. Quería que la Navidad fuera perfecta, pero por muchas razones diferentes”. Pese a haber tenido una vida de lo más complicada, Mariah Carey ha conseguido encontrar en la música su mayor refugio, su vía de escape y, sobre todo, su fuente de ingresos.