Adiós a la barbacoa de obra: la parrilla de carbón de Lidl que está triunfando por sólo 80 euros

Uno de los grandes placeres del verano es sin duda, encender una barbacoa, oler el carbón encendido y ver cómo se asan lentamente unas buenas costillas, o también porqué no, unas verduras frescas. Y aunque durante años parecía que tener una barbacoa decente era cosa de quien tenía jardín o espacio para una estructura fija, Lidl ha venido a romper esa idea con una opción cómoda, funcional y muy bien de precio.

Esta temporada, la cadena alemana ha vuelto a sorprender con una solución perfecta para quienes quieren disfrutar del sabor ahumado de la brasa sin complicaciones: una barbacoa de carbón tipo carrito que está triunfando por su diseño, su practicidad y su precio imbatible. Por sólo 79,99 euros, puedes tener una parrilla lista para acompañarte todo el verano… y sin necesidad de obra, ni bricolaje, ni dolores de cabeza.

Su diseño es compacto, elegante y resistente. Está pensada para usarse en terrazas, patios o incluso en espacios compartidos, gracias a sus ruedas de jardín que facilitan el transporte. Pero lo mejor no es sólo lo bonita que se ve en el catálogo, sino todo lo que ofrece por menos de 80 euros. Vamos a repasarlo con calma, porque merece la pena.

Adiós a la barbacoa de obra: la parrilla de carbón de Lidl que triunfa

Lo que más llama la atención a primera vista es su estética: una estructura robusta y negra con detalles en acero inoxidable y formas rectas, modernas. Pero lo interesante llega cuando empiezas a ver lo bien pensada que está. Esta parrilla de carbón Lidl cuenta con una superficie de cocinado de 40 x 30 cm, más que suficiente para preparar una buena cantidad de comida para cuatro o cinco personas. Además, incluye una rejilla calefactora adicional de 35,5 x 15,5 cm, ideal para mantener los alimentos calientes sin que se pasen de punto.

Su sistema de bandeja de carbón ajustable en altura mediante una manivela es uno de esos detalles que hacen la diferencia. Puedes controlar la intensidad del calor sin tener que estar moviendo brasas con las pinzas. ¿Quieres más? Tiene cuatro reguladores de ventilación, así que el control de la temperatura es preciso y sencillo, incluso si no eres un maestro parrillero.

El termómetro integrado en la tapa te permite saber en todo momento a qué temperatura está el interior, lo que es fundamental si te animas con asados indirectos o si quieres que todo te quede en su punto. El calor circula mejor, y eso se nota en el sabor.

Diseñada para disfrutar sin complicaciones

Uno de los grandes puntos fuertes de esta barbacoa es su facilidad de uso. La bandeja para cenizas es extraíble, lo que te ahorra el engorro de estar limpiando con cepillos incómodos después de cada uso. Terminas de cocinar, dejas que se enfríe un poco, extraes la bandeja y listo. Todo sin tener que desmontar ni ensuciar más de lo necesario.

Además, incorpora una práctica repisa lateral, perfecta para apoyar bandejas, pinzas, sal o esa cervecita que siempre acompaña mientras vigilas la brasa. Abajo también cuenta con una rejilla baja para almacenaje, donde puedes dejar el saco de carbón o los utensilios.

Y si algo se agradece es que viene con instrucciones y el material de montaje incluido. Montarla no requiere experiencia previa ni herramientas especiales. En menos de una hora, puedes tenerla lista y funcionando.

Compacta, resistente y fácil de mover

Con unas dimensiones de aproximadamente 73 x 95 x 45 cm, esta barbacoa se adapta muy bien a espacios reducidos. No hace falta tener una gran terraza para poder disfrutar de una comida al aire libre. Además, pesa unos 14,5 kg, lo cual la hace estable pero manejable. Las dos ruedas traseras de plástico aptas para jardín y el asa tipo carrito permiten moverla sin esfuerzo de un rincón a otro del patio o guardarla cuando no se usa.

También destaca la calidad de los materiales: está fabricada en acero fosfatado con recubrimiento en polvo, lo que le da un plus de resistencia frente al calor y la intemperie. La parrilla cromada garantiza una cocción uniforme y es fácil de limpiar, y los acabados en acero inoxidable le dan un aspecto mucho más premium del que cabría esperar por ese precio.

En resumen, esta parrilla de carbón de Lidl es una gran elección si buscas algo práctico, con buenas prestaciones y que no suponga un desembolso exagerado. Por sólo 79,99 euros, tienes una barbacoa lista para muchos veranos, cómoda de usar y con detalles que marcan la diferencia, como el termómetro, la bandeja de cenizas, la repisa auxiliar o el sistema de ventilación. De este modo, podrás disfrutar de las reuniones familiares en el jardín pero sin apenas ocupar espacio, sin complicaciones y lo mejor de todo, sin la necesidad de pagar demasiado.

Eso sí, no olvides que sólo está a la venta online, de modo que si la quieres, no tardes en hacerte con esta parrilla barbacoa de Lidl antes de que se agote. Las unidades no es que sean limitadas pero con la temporada estival en marcha, no nos extrañaría que en breve veas que ya no quedan existencias.