El thriller psicológico que revienta Netflix: está en el top 1 y la tienes que ver cuanto antes

El pasado 6 de junio se estrenó Harta, la nueva película de Tyler Perry para Netflix. Una película de suspense que no deja indiferente a nadie y que unos días se posicionó a la cabeza del Top 10 de Netflix. El thriller Harta (Straw) narra lo que le ocurre a lo largo de un solo día a Janiyah Wiltkinson, papel que interpreta magistralmente la actriz Taraji P. Henson, una madre soltera está intentando como puede salir adelante. Aunque tiene dos empleos no llega a fin de mes y tiene que pagar los gastos médicos de su hija que sufre ataques epilépticos. Todo se precipita ese día en el que la despiden y la casera les ha amenazado con desalojarlas por no pagar el alquiler. Los acontecimientos se van precipitando durante ese día y Januyah acaba sacándole una pistola a la cajera de un banco. Januyah está sola, está desesperada y no encuentra a nadie que le ayuda, Januyah está harta.

La película Harta ha sido producida y dirigida por Tyler Perry al que conocemos por ficciones como Precious, Vice, Beauty in Black o Aquellos que desean mi muerte. Toda la trama se sostiene por la increíble interpretación de la actriz Taraji P. Henson que borda el papel de una madre soltera que lucha hasta el límite por cuidar a su hija enferma. Además, en el reparto están los actores Sherri Shepherd y Teyana Taylor que sorprenden también por su brillante interpretación. Una película de 105 minutos que le encantará a los que buscan historias de lucha y resilencia en la que una mujer al límite tiene que enfrentarse a todo lo que le rodea.

Esta cinta recuerda a otras en las que el mundo de sus protagonistas se derrumba en un solo día como Do the Right Thing de Spike Lee o Irreversible de Gaspar Noé. Tyler Perry lleva al límite a Januyah durante toda la jornada, hasta que esta mujer estalla y toma una decisión equivocada.

¿Qué ocurre en la película Harta de Netflix?

La protagonista de esta cinta es Janiyah, una madre soltera afroamericana que tiene dos trabajos para mantener a su hija enferma. Una mujer sola y herida que acumula muchas deudas debido al caro tratamiento médico que necesita su hija. Según la sinopsis oficial de Netflix: «Un día devastador lleva al límite a una madre soltera y trabajadora, y la empuja a cometer un impactante acto de desesperación».

El día de Janiyah comienza cuando se despierta en un deteriorado apartamento y sale de la casa para llevar a su hija al colegio. Antes de montarse en el coche, la propietaria del inmueble la amenaza con desalojarla si no pague el alquiler antes de las 10 horas. Janiyah llega a su trabajo como cajera en un supermercado y un cliente le arroja una botella después de que ella se niega a aceptar una tarjeta de ayuda social que no cubre su compra.

Después recibe una llamada del colegio informándole que su hija Aria tiene lesiones. Ella ya lo sabe porque había tenido lugar durante un ataque epiléptico, pero la persona que le ha llamado le dice que tiene que ir inmediatamente al centro escolar. Su jefe la deja ir, pero no le da el cheque de la paga del mes por lo que le va a resultar difícil pagar a la casera antes de las 10 de la mañana.

Al final todo se complica y esta mujer acaba sacándole una pistola al cajero de un banco. ¿Cómo ha llegado esta mujer a esta situación desesperada? La falta de una red de seguridad social que ayude a pagar los tratamientos de su hija y el duro ambiente en el que vive en el que nadie apoya a nadie, le hacen llegar a esta situación límite. Janiyah solo es una buena madre que quiere cuidar de su hija y sobrevivir, pero ese día todo se pone en su contra. ¿Logrará salir de esta encrucijada?

El reparto de este thriller

Además de la actriz Taraji P. Henson que protagonizada la película y es el pilar que la sostiene, también tienen un papel de peso, las actrices Sherri Shepherd que interpreta el papel de Nicole Parker, una empleada del banco que cruza su camino con Janiyah en un momento crítico y Teyana Taylor, que da vida a la detective Kay Raymond, una agente de policía que se da cuenta de la situación por la que está pasando la protagonista.

Además, destacan por sus interpretaciones los actores Sinbad que da vida a Benny, el vecino que presencia la generosidad de Janiyah hacia una persona que está pidiendo en la puerta del inmueble, y Rockmond Dunbar que interpreta el papel del jefe de policía Wilson, al que le dan igual el cúmulo de situaciones por las que Janiyah ha actuado de esa manera. En el reparto de Harta están también los actores Ashley Versher como Tessa George, Mike Merrill como el detective Grimes, Glynn Turman en el papel de Richard (jefe de Janiyah), Shalèt Monique como Shalet Monique, Diva Tyler como Isabella y Fracaswell Hyman como Marvin, entre otros.

En suma, la película Harta conecta con el espectador al contar una historia humana y realista. Su creador intenta reflejar como cualquiera sometido a circunstancias límite como las que sufre la protagonista, puede llegar a tener su misma reacción u otra parecida. Una cinta que ha enamorado a muchos usuarios de Netflix que la han aupado a los primeros puestos de su ranking de las más vistas.