Nadie lo esperaba pero esta serie de Netflix ya es lo más visto y esta es la razón

Una de las sorpresas de este noviembre es el éxito de una serie que Netflix ni siquiera se ha molestado en promocionar: Beauty in Black. Aunque parezca increíble esta serie se estrenó el pasado 24 de octubre y ya se ha convertido en la más vista de Netflix a nivel mundial superando a otras como Territorial o a los nuevos episodios de El abogado del Lincoln o La diplomática. En España, sin embargo, aunque se ha colado en el Top 10 de Netflix se ha quedado en la sexta posición. La serie Beauty in Black ha sido creada, dirigida y producida por Tyler Perry, solo cuenta con ocho episodios y narra como la vida de una bailarina de un club de strippers cambia de la noche a la mañana al cruzarse con una familia dueña de una marca de cosméticas cuyos miembros se comportan de una forma extraña y totalmente disfuncional.

Aunque la serie Beauty in Black no está basada en una historia real, el director Tyler Perry es conocido por trabajar en diferentes proyectos protagonizados por una mayoría de personajes de raza negra. Además, el director es el creador de la película A Fall from Grace que está inspirada en los clubs de striptease de dos personas de la capital de Georgia. Una original película de 2020 protagonizada por una mujer que encuentra un nuevo y peligroso amor y que se puede ver en la plataforma de streaming Netflix. En 2021 también estrenó la película Aquellos que desean mi muerte que se puede ver en Max.

Según ha explicado el director Tyler Perry en una entrevista en Tudum: «Durante muchos años me dijeron muchas veces que el entretenimiento negro no viaja por todo el mundo». A lo que ha añadido: “Por eso, que Netflix siga desmintiendo eso una y otra vez con todo lo que he publicado en la plataforma ha sido fenomenal”. El director es conocido también por diferentes programas de televisión de éxito como Tyler Perry’s House of Payne.

¿Qué ocurre en la serie Beauty in Black en Netflix?

Esta serie está ambientada en la Atlanta de los años 90 cuenta la historia de dos mujeres totalmente diferentes cuyas vidas se acaban cruzando. Una de ellas es Kimmie, la cual intenta sobrevivir después de que su madre la echó de su hogar trabajando como bailarina, y la otra es Mallory, que es una empresaria de éxito que lucha todos los días por mantener a flote su empresa.

Hay que tener en cuenta que Mallory es la dueña de un negocio familiar de cosmético y está dispuesta a ir por todo para no perderlo. Aunque parece un negocio normal y corriente, detrás él se esconde una gran maniobra ilegal. Sus caminos se cruzan en un momento dado y Kimmie tendrá que pagar un precio por querer escapar de su vida actual.

Mallory descubrirá todo un mundo de lujos y comodidades, pero también se tendrá que enfrentar a diversas intrigas familiares, secretos oscuros y una lucha de poder que amenaza con arrastrarla a un juego peligroso del que no podrá escapar fácilmente. De hecho todo cambia para Mallory cuando descubre que del negocio familiar de Kimmie hay un oscuro y lucrativo tráfico de personas. Para poder salvarse y sobrevivir, Mallory tendrá que tomar algunas decisiones comprometidas en ese mucho tan peligroso.

Según la sinopsis oficial de la serie, Beauty in Black cuenta «la historia de dos mujeres con vidas completamente opuestas. Kimmie lucha por salir adelante después de que su madre la echara de casa, mientras que Mallory dirige un exitoso negocio. A pesar de sus diferencias, los caminos de ambas se acaban cruzando inevitablemente».

El reparto de esta serie de Netflix

Los papeles de las protagonistas los interpretan las actrices Taylor Polidore Williams que da vida a Kimmie y Crystle Stewart a Mallory. También en el reparto están los actores Amber Reign Smith que da vida al personaje de Rain, Ricco Ross a Horace, Debbi Morgan a Olivia, Richard Lawson a Norman, Steven G. Norfleet a Charles y Julian Horton a Roy.

Además, en esta serie han participado los actores Terrell Carter como Varney, D’Kia Anderson como Leslie, Shannon Wallace como Calvin, Bryan Tanaka como el oficial Alex, Joy Rovaris como Gillian, Xavier Smalls como Angel, Charles Malik Whitfield como Jules, Tamera ‘Tee’ Kissen como Body, Ursula O. Robinson como Delinda y Ashley Versher como Lena, entre otros.

Además de esta nueva serie, también en Netflix se han estrenado en los últimos días las ficciones como la miniserie El asalto al Banco Central, La jaula, El enigma extraterrestre, El Sr. Plancton y la esperada segunda temporada de Arcane: League of Legends. La serie Beauty in Black puede ser una buena opción para los que buscan una serie dramática de suspense, enredos y mentiras.