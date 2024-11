La novedad de Netflix con la que te olvidarás de ‘La Casa de Papel’ para siempre

Una de las series más esperadas para este mes de otoño es Asalto al Banco Central que se estrenó el pasado viernes 8 de noviembre en Netflix. Aunque la serie no tiene nada que ver con la ficción La Casa de Papel salvo que se trata de un atraco y que está protagonizada por el actor Miguel Herrán, puede ser una buena opción para noviembre. El 23 de mayo de 1981 once personas entraron en la sede del Banco Central de la plaza de Cataluña de Barcelona y protagonizaron uno de los robos más polémicos de nuestro país. El asalto duró 37 horas y cuando comenzó había dentro del edificio del banco unas trescientas personas. El objetivo de los ladrones todavía no está claro, aunque han pasado más de cuarenta años. ¿Qué pasó realmente en este atraco que conmocionó a todo el país?

El director de la serie es Daniel Calparsoro que ya nos sorprendió con ficciones de acción como Hasta el cielo u Operación Marea Negra. Además, ha contado con el guionista Patxi Amezcua, que trabaja habitualmente con Daniel Calparsoro. El director se atreve a lanzar una de las teorías acerca de lo que pasó en aquel atraco de 1981 e intenta mantenerla hasta el final. Durante sus 5 episodios el espectador se debatirá entre la duda de si el asalto fue perpetrado por unos delincuentes comunes o estaba relacionado con unos papeles del 23-F que se querían recuperar.

¿Qué ocurre en la serie Asalto al Banco Central en Netflix?

El 23 de mayo de 1981 una joven periodista que acaba de comenzar a trabajar en el periódico recibe una llamada en la que le informan de que hay un atraco en una sede del Banco Central de Barcelona. Cuando llega al lugar de los hechos se entera de que dentro de la sucursal hay 300 personas secuestradas y lo que piden los que lo han organizado el asalto es la liberación del teniente coronel Tejero. La periodista y el fotógrafo del periódico intentarán descubrir si esa petición fue una cortina de humo para ocultar uno de los robos más increíbles del siglo.

Según la sinopsis oficial de la serie: «Barcelona, 23 de mayo de 1981. Solo tres meses después del intento de golpe de Estado en el Congreso de los Diputados, once encapuchados entran en la sede del Banco Central de Barcelona. Lo que empieza como un atraco espectacular pronto se convierte en todo un desafío para la incipiente democracia española. Los perpetradores retienen a más de 200 rehenes y amenazan con matarlos si el Gobierno no accede a liberar al teniente coronel Tejero y a otros tres responsables del 23-F».

Los dos reporteros se tendrán que enfrentar a numerosas dificultades para investigar este asalto y ofrecer una versión diferente desde su periódico. Al mismo tiempo, los espectadores van conociendo al organizador del asalto, un delincuente fichado por la policía que esconde muchos secretos y mentiras y al que resultará complicado identificar.

El reparto de esta serie

El actor Miguel Herrán interpreta el papel de número 1, el líder de los atracadores y el cerebro del asalto al banco. Hay que tener en cuenta que cada uno de los atracadores es nombrado con un número diferente y no se les puede reconocer porque llevan pasamontañas. Como siempre el actor no defrauda en su interpretación de este complejo ladrón que tiene muy claro su objetivo.

También en esta serie tienen un papel importante la conocida actriz María Pedraza que interpreta a la joven y valiente reportera cuyo padre fue asesinado tras ponerle una bomba debajo de su coche y que, aunque no tiene experiencia, se atreve con todo.

A la actriz la acompaña en todo momento el actor Hovik Keuchkerian (Reina Roja) que da vida a un sagaz reportero atormentado por la muerte de su hija por una sobredosis de droga que ahora recurre al alcohol para ahogar sus penas. Un papel que recuerda un poco al de Reina Roja y con el que no sorprende en ningún momento. Además, en el reparto de la serie Asalto al Banco Central están también los actores Patricia Vico, Tito Valverde, Viktor Beltrán, Pablo Béjar y Pablo Vázquez, entre otros.

Uno de los puntos fuertes de la serie es la ambientación que logra reflejar con acierto las calles, los comercios y el ambiente de la Barcelona de la época. Además, el director sabe mostrar la angustia de los secuestrados y el nerviosismo de las autoridades y la policía. También sorprende la banda sonora que cuenta con temas tan conocidos como Super Superman de Miguel Bosé, Rumore de Raffaela Carrà o No dudaría de Antonio Flores que ayudan a recrear ese momento histórico.

Aunque a la serie Asalto al Banco Central le sobran algunos momentos en los que se enreda demasiado la trama sin necesidad, es una buena opción para un maratón un fin de semana para los que les gustan las ficciones sobre atracos y las inspiradas por acontecimientos reales que marcaron nuestra historia.