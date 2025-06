Manos Limpias acusa de prevaricación a la juez de la DANA, señala a su marido y denuncia «coacciones»

Miguel Bernad, secretario general del Sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias, ha presentado este martes ante los juzgados de guardia de la Ciudad de la Justicia, en Valencia, una denuncia por prevaricación contra la juez que instruye las diligencias previas del caso de la DANA de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, tal como había adelantado OKDIARIO este lunes. La denuncia será ahora trasladada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para que decida su admisión o no a trámite. A tenor de las manifestaciones del citado Miguel Bernad, ante los propios juzgados, Manos Limpias estudia transformar la citada denuncia en querella en un futuro.

En su intervención tras la presentación de la denuncia, Miguel Bernad ha señalado al marido de la juez, el también magistrado Jorge Martínez Ribera. Y ha abierto la puerta a una futura ampliación de las acciones legales con la incorporación de otro presunto delito. En este caso, el de coacciones, según ha podido saber, también OKDIARIO.

Se trata de las segundas acciones emprendidas contra la juez desde que se inició el caso, después de que este 14 de mayo, Eduardo de Urbano, abogado de uno de los investigados, la ex consellera de Justicia Salomé Pradas, presentara, a su vez ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una queja contra la magistrada por supuestamente abrir trámites de la instrucción a su propio marido, el mencionado Jorge Martínez Ribera.

Miguel Bernad ha advertido que la prioridad para Manos Limpias son las víctimas y que la denuncia que se transformará en querella «no va a perjudicar, para nada», el procedimiento judicial en curso. Es más, ha manifestado que si alguna víctima ha quedado descolgada, Manos Limpias la defenderá «de una manera altruista».

Manos Limpias entiende que el proceso penal de la DANA, que dirige Ruiz Tobarra, está «contaminado y politizado» por dos motivos. Uno, lo que el propio Bernad ha definido como «irregularidades». Y otro, por un presunto delito de «prevaricación judicial».

Y ello, por tres razones. La primera, el auto de la jueza en que a juicio de Bernad se obligaba a Manos Limpias a dirigir su acción contra Emilio Argüeso: «Llevo 50 años en los juzgados y nunca me había encontrado con una decisión de una juez que dijera que acepta la personación, ‘pero tenéis que ir contra este señor’». Sólo eso, para Manos Limpias es «una prevaricación, presuntamente, de libro».

La segunda razón, es que una vez admitida la personación de Mano Limpias, la juez «se saca de la manga» que el abogado de Emilio Argüeso había colaborado con manos Limpias: «¿Y qué?», se ha preguntado Bernad, que además ha cuestionado «¿por qué no se llamó a declarar al abogado de Emilio Argüeso?, ¿por qué no se llamó a mí a declarar?». Bernad ha recordado que él mismo aportó un certificado que desmentía que Bueno fuera el jefe de los servicios jurídico del mencionado sindicato. «Esa expulsión supone para nosotros un presunto delito de prevaricación judicial», ha sentenciado Miguel Bernad.

La tercera razón, que según Bernad podría también encajar en ese supuesto delito de prevaricación judicial que es que en las resoluciones para imputar a la ex consellera, Salomé Pradas, y al ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio, Argüeso, según Manos Limpias, la magistrada se basaba en dos palabras: «Desidia e inactividad». Bernad se ha preguntado a este respecto: «Es que en la tragedia de la DANA solamente hubo desidia e inactividad de la consellera y de Argüeso?, ¿es que no hubo desidia del presidente del Gobierno que en vez de declarar la emergencia nacional estaba esperando a que se lo pidiera Mazón?».

En cuanto a las supuestas irregularidades, Miguel Bernad se ha preguntado «¿Cómo es posible?» que la juez de la DANA «tenga de coadyuvante a su marido». El secretario general de Manos Limpias ha manifestado a este respecto que «es posible, que fuera de servicio, en su casa, se comenten los peros, como puede comentar el presidente del Gobierno los temas con Begoña. Pero que de una forma descarada y a la vista de todos los que están presentes en los juzgados y en las diversas diligencias, me parece que hay que guardar por los menos las formas. Y en este procedimiento no se han guardado»