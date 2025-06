Ni Santander ni CaixaBank: estos van a ser los últimos jubilados en cobrar la extra de verano

Cada verano, millones de jubilados esperan con especial ilusión la paga extraordinaria que acompaña a su pensión del mes de junio. Este ingreso adicional supone un alivio económico que permite afrontar gastos extras, planear unas vacaciones o simplemente disfrutar de una mayor tranquilidad financiera durante la temporada estival. Sin embargo, la fecha exacta en la que se recibe no es igual para todos: depende en gran medida de la entidad bancaria con la que se tenga domiciliada la pensión.

Aunque la Seguridad Social establece un calendario oficial para los pagos, los bancos se adelantan a esta fecha, y no todos lo hacen al mismo tiempo. Por este motivo, mientras algunos pensionistas ya han cobrado su paga extra en el 23 de junio, otros tendrán que esperar hasta el último día del mes o incluso hasta julio.

Los jubilados que recibirán más tarde la paga extra de verano

En España, el sistema de pensiones representa uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar. Según datos oficiales, más de 6,6 millones de personas reciben una pensión de jubilación. Esta prestación tiene como objetivo garantizar unos ingresos mínimos a los trabajadores que, debido a su edad, han dejado de formar parte activa del mercado laboral.

La cuantía de la pensión de jubilación varía considerablemente dependiendo del régimen por el que se cotizó. Por ejemplo, la pensión media del sistema alcanzó en mayo los 1.505,55 euros mensuales. En cambio, quienes se jubilaron tras cotizar como autónomos reciben una pensión significativamente más baja, con una media de apenas 1.008,83 euros al mes.

Los jubilados, al igual que el resto de pensionistas, reciben 12 mensualidades ordinarias al año, además de dos pagas extraordinarias: una en junio y otra en noviembre. El importe de estas pagas extraordinarias es equivalente al de una mensualidad ordinaria. Por lo tanto, un pensionista que cobra 1.505,55 euros al mes verá reflejado un ingreso de 3.011,10 euros en su cuenta bancaria en el mes de junio, correspondiente al cobro del mes más la paga extra.

¿Cuándo se paga oficialmente la pensión?

La Tesorería General de la Seguridad Social establece que las pensiones se abonan entre los días 1 y 4 del mes siguiente al devengo. Es decir, en el caso del mes de junio, el ingreso oficial debería producirse entre los días 1 y 4 de julio. Sin embargo, desde hace años los bancos adelantan este pago a sus clientes..

Este anticipo por parte de las entidades financieras ha generado un sistema no oficial pero bastante regularizado, donde muchos pensionistas reciben su pensión entre los días 21 y 25 de cada mes.

Algunos bancos destacan por ser los más rápidos en abonar la pensión a sus clientes. Este año, Bankinter y EVO Banco encabezan la lista, siendo los primeros en realizar el ingreso de la mensualidad de junio junto con la paga extraordinaria. Ambas entidades lo han hecho el 23 de junio, adelantándose así más de una semana a la fecha oficial establecida por la Seguridad Social. Mientras, bancos como CaixaBank, Santander, Unicaja, Cajamar, Kutxabank BBVA, Banco Sabadell, Abanca, ING, Ibercaja y Laboral Kutxa, lo harán el día 25.

Pero hay una entidad que destaca por ser la última en realizar el pago de pensiones: Pibank. Según la información más reciente, esta entidad no tiene previsto abonar la pensión (ni la paga extraordinaria de verano) hasta el 1 de julio, ajustándose estrictamente al calendario oficial. Esto significa que sus clientes serán los últimos en recibir los ingresos correspondientes al mes de junio.

Es importante recordar que los bancos no tienen ninguna obligación legal de adelantar el pago de las pensiones. La Seguridad Social transfiere el dinero a las entidades bancarias entre los días 1 y 4 de cada mes, y estas son libres de decidir si adelantan o no el ingreso a sus clientes. Por tanto, aunque la mayoría de entidades lo hacen como medida comercial, no hay ninguna norma que obligue a realizar el ingreso antes del 1 de julio. Para evitar sorpresas, se recomienda a los jubilados que consulten con antelación el calendario de pagos de su entidad bancaria.

En 2025, las pensiones mínimas contributivas de jubilación se han actualizado para garantizar un ingreso básico digno a las personas mayores que han cotizado al sistema. Para los jubilados de 65 años o más, la pensión mínima anual se sitúa en 12.241,60 euros si no tienen cónyuge a cargo. En caso de tener cónyuge a su cargo, esta cantidad aumenta hasta los 15.786,40 euros anuales. Si el cónyuge no está a cargo, la pensión se reduce ligeramente a 11.620 euros al año.

En el caso de los jubilados menores de 65 años, las cuantías también varían según la situación familiar. Quienes no tienen cónyuge a cargo percibirán un mínimo de 11.452 euros al año, mientras que los que lo tienen a cargo mantendrán la misma cantidad que los mayores de 65: 15.786,40 euros. Para quienes proceden de una situación de gran invalidez, las cifras se elevan considerablemente.