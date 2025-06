Así queda la jubilación en 2025 para los nacidos entre los 1960 y 1970: estos son los requisitos para solicitarlo

El sistema de pensiones en España continúa su transformación progresiva con una nueva fase de la reforma de la Seguridad Social. Estos cambios responden a una realidad demográfica cada vez más evidente: una población que envejece, una esperanza de vida cada más alta y un número creciente de jubilados en relación con los trabajadores activos. En este contexto, los nacidos entre 1960 y 1970 se encuentran en un momento crucial, ya que comienzan a entrar en la franja de edad donde la jubilación es una posibilidad real.

Los años de cotización y la edad al momento de solicitar la jubilación son las dos variables clave a tener en cuenta. A medida que avanza el calendario hacia el año 2027, se endurecen gradualmente las condiciones para jubilarse con el 100% de la pensión. Por tanto, aquellas personas nacidas entre 1960 y 1970 que estén pensando en jubilarse en 2025 deben conocer las condiciones que se aplicarán en su caso particular, ya que en muchos casos podrían acceder a la jubilación ordinaria o anticipada en condiciones relativamente favorables.

Cambios en la jubilación a partir de 2025: lo que debes saber

En 2025, es posible jubilarse a los 65 años, siempre que se haya cotizado un mínimo de 38 años y 3 meses. Sin embargo, si no se alcanza ese periodo de cotización, la edad ordinaria de jubilación se eleva hasta los 66 años y 8 meses. Es decir, quienes no lleguen a los 38 años y 3 meses de aportaciones a la Seguridad Social deberán esperar casi dos años más para acceder a la pensión completa.

Para quienes nacieron en 1960, que en 2025 cumplen 65 años, podrán jubilarse de forma ordinaria, sin penalizaciones, si han acumulado la cotización mínima requerida. Si no es así, tendrán que esperar hasta los 66 años y 8 meses.

Además de la jubilación ordinaria, el sistema contempla la posibilidad de retirarse antes de alcanzar la edad legal, aunque bajo ciertas condiciones. En 2025, la jubilación anticipada voluntaria se puede solicitar a partir de los 63 años, siempre que se haya cotizado al menos 38 años y 3 meses.

Sin embargo, la pensión que se percibe es menor debido a los coeficientes reductores aplicados por la Seguridad Social. Estos coeficientes varían en función de los meses de anticipo y del total de años cotizados, pudiendo reducir significativamente el importe mensual de la pensión si el adelanto es considerable y la carrera laboral no ha sido lo suficientemente extensa.

En cambio, si no se alcanzan los 38 años y 3 meses de cotización, la jubilación anticipada no se podrá solicitar a los 63, sino que será necesario esperar más tiempo. Además, las penalizaciones serán más severas, lo que hace que en muchos casos no resulte rentable optar por esta modalidad.

Implicaciones para los nacidos entre 1961 y 1970

Las personas nacidas entre 1961 y 1970 también deben prestar especial atención a los cambios en el sistema de pensiones que se aplican desde 2025. Este grupo generacional se encuentra en plena cuenta regresiva hacia la edad de jubilación y, dependiendo del año de nacimiento y los años cotizados, podrán optar en breve por la jubilación anticipada o preparar su jubilación ordinario.

Quienes nacieron entre 1961 y 1964, por ejemplo, cumplirán los 63 años en los próximos años, lo que les permitirá solicitar la jubilación anticipada voluntaria si cuentan con al menos 38 años y 3 meses cotizados. En cambio, los nacidos entre 1965 y 1970 aún están a tiempo de planificar su carrera laboral para alcanzar esa cotización mínima antes de cumplir la edad legal. Este tramo de edad representa una etapa clave para tomar decisiones estratégicas, ya que los requisitos seguirán endureciéndose hasta 2027, cuando la edad ordinaria alcanzará los 67 años.

¿Qué se espera para 2026 y 2027?

La reforma de las pensiones no se detiene en 2025. Durante 2026, se mantendrán las condiciones ya establecidas, aunque con pequeños ajustes. Para acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años será necesario haber cotizado al menos 38 años y 3 meses. Si no se alcanza esa cifra, la edad ordinaria subirá hasta los 66 años y 10 meses. Como en años anteriores, este patrón sigue premiando la estabilidad laboral y las trayectorias profesionales más largas.

En 2027, el sistema dará un paso más en su progresiva transformación. Para poder jubilarse a los 65 años, será imprescindible haber cotizado al menos 38 años y 6 meses. Aquellos que no alcancen esa cifra deberán esperar hasta los 67 años para poder retirarse con la totalidad de la pensión. Esta será la edad ordinaria general a partir de ese momento, consolidando la reforma iniciada hace más de una década.

La década comprendida entre 2020 y 2030 será especialmente determinante para millones de españoles que, como aquellos nacidos entre 1960 y 1970, se aproximan a la edad de jubilación. La clave para afrontar este escenario con éxito está en planificar con la debida antelación, conocer con precisión el estado actual de la situación personal de cotización y, sobre todo, mantenerse continuamente informado sobre los cambios normativos que puedan afectar al acceso y condiciones de la pensión.