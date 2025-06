Unos cadetes golearon por 7-1 a la selección femenina de Suiza y la Federación lo intentó esconder

A pocos días del inicio de la Eurocopa femenina 2025 organizada en Suiza, la selección nacional anfitriona se ha encontrado en el centro de una polémica inesperada. Lo que debía ser un simple partido amistoso de preparación, organizado con la mayor discreción frente a un equipo de jóvenes chicos de la cantera del Lucerna, se ha convertido en un bochorno mediático para la Asociación Suiza de Fútbol (ASF).

Como parte de su preparación para la Euro 2025, la seleccionadora helvética Pia Sundhage quiso organizar un encuentro amistoso atípico: enfrentarse a los sub-15 del Lucerna. Varios objetivos estaban a la orden del día: trabajar los automatismos defensivos, un área considerada frágil tras unos resultados irregulares a principios de año, y dar minutos de juego a todas las jugadoras.

Para evitar cualquier presión externa y preservar la confianza del grupo, la ASF se aseguró de organizar el partido «a escondidas, sin espectadores», en las orillas del lago Sempach en Nottwil. Para asegurar esa discreción, se firmó un acuerdo de confidencialidad con el club lucernés: ninguna información, imagen o resultado debía salir al exterior.

Pero a pesar de todas estas precauciones, el plan se torció. Un joven jugador del Lucerna, evidentemente orgulloso de haber jugado contra la selección nacional femenina, publicó en sus redes sociales imágenes del partido. Al principio parecían inofensivas, pero rápidamente atrajeron la atención. Posteriormente, el resultado fue filtrado : la Nati de Alisha Lehmann fue arrollada 7-1.

La Federación suiza intentó taparlo

La información no tardó en ser desvelada por numerosos medios suizos e internacionales, provocando un enorme malestar en la ASF. Se intentó minimizar el incidente e incluso procuró tapar lo ocurrido. Esperaban mantener este episodio en secreto. Pero no fue posible. Se justificaron recordando que este tipo de partidos forma parte de una preparación normal y que el resultado no afecta a las ambiciones de la selección.

ℹ️ À quelques jours de l’Euro, l’équipe nationale féminine de Suisse a disputé, jeudi dernier, un match non officiel contre l’équipe des moins de 15 ans du FC Lucerne. La Nati a essuyé une lourde défaite, s’inclinant 7-1. — Corner Magazine (@_cornermagazine) June 22, 2025

Esta dura derrota, aunque anecdótica, alimenta las dudas sobre la capacidad de Suiza para brillar en su Eurocopa. La defensa, punto débil identificado desde hace meses, no ha dado tranquilidad, y la filtración de dicha derrota contra unos jóvenes de 14 años ha añadido una presión extra sobre las jugadoras y el cuerpo técnico.

A pesar de este contratiempo, la selección nacional femenina suiza continúa con su preparación. Está previsto un último partido amistoso contra la República Checa en la Schützenwiese de Winterthur este jueves. Será la ocasión para que Pia Sundhage realice los últimos ajustes e intente apagar el incendio provocado por esta polémica.

La lista definitiva de las 23 jugadoras suizas seleccionadas para la Eurocopa se dará a conocer el próximo lunes 30 de junio. La Nati debutará en el Eurocopa el 2 de julio, ante Noruega en Basilea. Posteriormente, se enfrentará a Islandia (6 de julio) y a Finlandia (10 de julio). El objetivo es claro, sorprender y hacer historia en casa. La selección femenina de Suiza solo participó en dos campeonatos europeos en su historia y nunca logró superar la fase de grupos.