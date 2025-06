Horario y dónde ver todos los partidos del Mundial de Clubes hoy, 25 de junio de 2025

Los grupos E y F del Mundial de Clubes 2025 afrontan la jornada 3 con la máxima emoción, ya que nadie está clasificado para los octavos de final de manera matemática. Es por ello que clubes como el Inter de Milán, Borussia Dortmund, River Plate o Monterrey tratarán de conseguir el resultado que necesitan para poder avanzar a la fase eliminatoria del campeonato y llevarse un buen pellizco económico extra.

Qué partidos del Mundial de Clubes se juegan hoy

Borussia Dortmund – Ulsan HD

El Borussia Dortmund se enfrenta en el Estadio TQL de Cincinnati al Ulsan HD en lo que será un partido decisivo para los alemanes. Jobe Bellingham y sus compañeros tendrán que salir a ganar en este encuentro, ya que una victoria les garantizaría estar en los octavos de final del Mundial de Clubes 2025, aunque dependiendo del otro resultado lo harán como primero o segundos. En el caso de empatar o perder, si el Mamelodi gana a Fluminense, se quedarían fuera salvo un milagro por la diferencia de goles.

Mamelodi Sundowns – Fluminense

A la misma hora que el Borussia Dortmund – Ulsan HD se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami este Mamelodi Sundowns de la jornada 3 del grupo F del Mundial de Clubes 2025. A los brasileños les basta con puntuar para clasificarse para los octavos de final, pero es cierto que si los sudafricanos consiguieran dar la sorpresa podrían dejar a Flu fuera si el Dortmund hace los deberes y, como se espera, gane al farolillo rojo del cuadro.

Inter de Milán – River Plate*

El Estadio Lumen Field, ubicado en Seattle, acogerá este choque entre el Inter de Milán y el River Plate en el que podría producirse el famoso biscotto. Si italianos y argentinos empatan 2-2 avanzarán a los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 sin importar lo que haga un Rayados de Monterrey, liderado por Sergio Ramos, que sigue soñando con clasificarse para la siguiente ronda de este torneo que se disputa en Estados Unidos.

Urawa Red Diamonds – Monterrey*

Será el Estadio Rose Bowl de Pasadena, en Los Ángeles, quien dicte sentencia para el Monterrey de Sergio Ramos, Sergio Canales y Óliver Torres. Los mexicanos están obligados a ganar y esperar que Inter de Milán y River Plate no hagan un pacto de no agresión. En el caso de ganar, la única esperanza de los Rayados es que los italianos y argentinos no empaten con un resultado de 2-2 o superior. En el caso de un 1-1 o 0-0, dejarían fuera a los de Franco Mastantuono.

*Estos partidos se disputarán en la madrugada del miércoles 25 al jueves 26.

Horario y dónde ver los partidos de hoy del Mundial de Clubes

El medio de comunicación que compró los derechos para emitir en exclusiva en España todos los partidos que se jueguen en este vibrante Mundial de Clubes 2025 fue Dazn. Esta plataforma que es de pago los ofrecerá gratis en directo por televisión, pero habrá que registrarse primero de todo en su aplicación o página web para poder ver en streaming y en vivo online los choques a través de un teléfonos móvil, tablet o smart TV. También Mediaset se hizo con un partido al día y lo ofrecerá gratis en abierto mediante Telecinco o Cuatro.

Borussia Dortmund – Ulsan HD. Miércoles 25 de junio a las 21:00 horas. Dazn y Cuatro.

Mamelodi Sundowns – Fluminense. Miércoles 25 de junio a las 21:00 horas. Dazn.

Inter de Milán – River Plate. Jueves 26 de junio a las 3:00 horas. Dazn.

Urawa Red Diamonds – Monterrey. Jueves 26 de junio a las 3:00 horas. Dazn.

Horarios de la jornada 3 del Mundial de Clubes

Grupo A

Al Ahly 0–0 Inter Miami.

Palmeiras 0–0 Oporto.

Palmeiras 2–0 Al Ahly.

Inter Miami 2–1 Oporto.

Inter Miami 2–2 Palmeiras. Martes 24 de junio a las 3:00 horas. Dazn.

Oporto 4–4 Al Ahly. Martes 24 de junio a las 3:00 horas. Dazn.

Grupo B

Atlético de Madrid 0–4 PSG.

Botafogo 2–1 Seattle Sounders.

Atlético de Madrid 3–1 Seattle Sounders.

PSG 0–1 Botafogo.

Seattle Sounders 0–2 PSG. Lunes 23 de junio a las 21:00 horas. Dazn.

Atlético de Madrid 1–0 Botafogo. Lunes 23 de junio a las 21:00 horas. Dazn y Telecinco.

Grupo C

Bayern de Múnich 10–0 Auckland City.

Boca Juniors 2–2 Benfica.

Benfica 6–0 Auckland City.

Bayern de Múnich 2–1 Boca Juniors.

Auckland City – Boca Juniors. Martes 24 de junio a las 21:00 horas. Dazn.

Benfica 1–0 Bayern de Múnich. Martes 24 de junio a las 21:00 horas. Dazn y Telecinco.

Grupo D

Chelsea 2–0 Los Ángeles FC.

Flamengo 2–0 ES Tunis.

Flamengo 3–1 Chelsea.

Los Ángeles FC 0–1 ES Tunis.

Los Ángeles FC – Flamengo. Miércoles 25 de junio a las 3:00 horas. Dazn.

ES Tunis – Chelsea. Miércoles 25 de junio a las 3:00 horas. Dazn.

Grupo E

River Plate 3–1 Urawa Red.

Monterrey 1–1 Inter de Milán.

Inter de Milán 2–1 Urawa Red Diamonds.

River Plate 0–0 Monterrey.

Inter de Milán – River Plate. Jueves 26 de junio a las 3:00 horas. Dazn.

Urawa Red Diamonds – Monterrey. Jueves 26 de junio a las 3:00 horas. Dazn.

Grupo F

Fluminense 0–0 Borussia Dortmund.

Ulsan HD 0-1 Mamelodi Sundowns.

Mamelodi Sundowns 3–4 Borussia Dortmund.

Fluminense 4–2 Ulsan HD.

Borussia Dortmund – Ulsan HD. Miércoles 25 de junio a las 21:00 horas. Dazn y Cuatro.

Mamelodi Sundowns – Fluminense. Miércoles 25 de junio a las 21:00 horas. Dazn.

Grupo G

Manchester City 2–0 Wydad AC.

Al Ain 0–5 Juventus.

Juventus 4–1 Wydad AC.

Manchester City 6–0 Al Ain.

Juventus – Manchester City. Jueves 26 de junio a las 21:00 horas. Dazn y Telecinco.

Wydad AC – Al Ain. Jueves 26 de junio a las 21:00 horas. Dazn.

Grupo H