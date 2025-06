Todos los partidos de la fase de grupos del Mundial de Clubes: calendario y fechas

El Mundial de Clubes 2025 ya está aquí y la organización ultiman los preparativos para dar el pistoletazo de salida a la primera edición de esta novedosa y gran competición. Desde este sábado 14 de junio, que se disputará el partido inaugural entre Inter Miami y Al Ahly, hasta el próximo 13 de julio, fecha donde se realizará la gran final del torneo, los miles de seguidores al fútbol podrán disfrutar de esta competición en los estadios más espectaculares de los Estados Unidos de América. Real Madrid y Atlético de Madrid serán los encargados de representar a los equipos españoles en una edición donde los mejores clubes del mundo pelearán por el primer antorchado de este calibre. Conoce las jornadas, fechas, horarios y dónde se disputarán los encuentros de la fase de grupos del Mundial de Clubes.

Giving more players the chance to shine on the global stage 💫

81 nationalities will be represented at the @FIFACWC, making it the most inclusive global club tournament ever. 🙌 pic.twitter.com/wEPFOt1PYe

— FIFA (@FIFAcom) June 11, 2025