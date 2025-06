¿Por qué el Barcelona no juega el Mundial de Clubes 2025?

El Barcelona será uno de los grandes ausentes en el Mundial de Clubes 2025, un torneo que marcará un antes y un después en la historia del fútbol de clubes por la novedad del formato. A pesar de su enorme peso internacional, su trayectoria europea más reciente y el talento de su plantilla, el club catalán no ha logrado clasificarse para esta cita que se celebrará del 15 de junio al 13 de julio en Estados Unidos con la participación de 32 equipos de todo el mundo. Pero, ¿cuáles son las razones por las que el Barça no estará en este torneo?

La FIFA ha rediseñado por completo el formato del Mundial de Clubes. En lugar del modelo tradicional con habitualmente siete equipos, la edición de 2025 reunirá a 32 conjuntos, organizados en ocho grupos de cuatro, siguiendo una estructura similar al Mundial que solemos ver cada cuatro años con las selecciones.

Cada confederación ha recibido un número determinado de plazas, y la UEFA, Europa, contará con 12 representantes, que han sido seleccionados en base a dos criterios principales: por un lado los últimos cuatro campeones de la Champions League, entre 2021 y 2024; y por otro los clubes con mejor coeficiente UEFA en ese lapso de tiempo, con un máximo de dos equipos por país, salvo que más de dos clubes hayan ganado la Champions en este periodo.

A pesar de que el Barcelona ha competido en Europa durante los últimos años, hay diferentes factores que han llevado a que se quede fuera del Mundial de Clubes. Para empezar, llevan desde 2015 sin conquistar una Champions League, vía directa para acceder al nuevo Mundial. Además, su rendimiento desde entonces ha sido bajo y su coeficiente UEFA no ha parado de bajar desde entonces. El club azulgrana no solo no tuvo un papel destacado en Champions, sino que incluso fue apeado y empujado a disputar la Europa League en dos ocasiones.

Además, el hecho de haber límite por países pone en jaque al Barça en España, pese a tener mejor coeficiente que algunos de los clubes europeos clasificados. El Real Madrid estaba clasificado automáticamente al salir campeón de la Champions en las temporadas 2022 y 2024, mientras que el Atlético de Madrid mejoró en los últimos años su coeficiente con respecto al Barcelona.

La reciente descalificación del Club León de México por incompatibilidades con el reglamento de propiedad (el Grupo Pachuca también es dueño del CF Pachuca, ya clasificado) alimentó rumores sobre una posible invitación al Barcelona para ocupar esa plaza vacante. Sin embargo, la FIFA descartó esa opción y optó por un partido de repesca entre Los Angeles FC y Club América para definir al reemplazo, ganando los primeros y elevando a tres el número de representantes estadounidenses en el Mundial de Clubes 2025.

