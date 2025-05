¿Dónde se juega el Mundial de Clubes 2025 de la FIFA? Todos los estadios y dónde están

El Mundial de Clubes 2025 está a la vuelta de la esquina y ya ultiman los preparativos para abrir el telón de la primera edición de esta gran competición intercontinental. Desde el sábado 14 de junio, que se disputará el partido inaugural, hasta el 13 de junio, fecha donde se jugará la gran final del torneo, los aficionados al fútbol disfrutarán de esta novedosa cita en Estados Unidos. Hasta 12 estadios abrirán sus puertas para que los equipos clasificados, entre los que destacan Real Madrid y Atlético de Madrid como representación española, puedan luchar por el antorchado mundial. Descubre dónde se juega el Mundial de Clubes.

