El Mundial de Clubes se ha convertido en el campeonato más esperado de la temporada para el Real Madrid. Después de que a los blancos se les hayan escapado los títulos más importantes del curso, les queda esta última cita, en su primera edición bajo este formato, que puede llevarles a mucho más que convertirse en el mejor equipo del mundo. El importante bote que espera al ganador del torneo que se celebrará en Estados Unidos supondría un alivio al club y le daría alas para poder reforzarse aún más este verano.

Este verano, la entidad ha iniciado una reestructuración completa de su plantilla. Se acaba un ciclo de lo más exitoso, marcado con las salidas de Ancelotti y Modric, y se inicia otro liderado por Xabi Alonso. Al tolosarra le acompañarán jugadores como Carvajal, que jugó con él; los Vinicius, Mbappé y Bellingham, llamados a liderar esta etapa que empieza; y los nuevos fichajes.

Alexander-Arnold llagará con la carta de libertad del Liverpool, mientras que Huijsen y Álvaro Carreras lo hacen por 50 millones cada uno. Los tres apuntalarán la defensa del Real Madrid, pero el objetivo es también reforzar el centro del campo con Nico Paz, cuya repesca supondría un desembolso de ocho millones. Pero la capacidad madridista no es infinita.

Por tanto, si no hay ventas, no puede haber más incorporaciones. De ahí, que en las oficinas de Valdebebas se tenga mucha esperanza en lo que suceda en el Mundial. No sólo por el prestigio internacional que tendría ganar el título ante los grandes equipos del mundo, sino por la importante inyección de dinero en las arcas del club.

Imponerse a Manchester City, PSG, Atlético, Inter, Boca o River Plate supondría mucho más que un golpe encima de la mesa. Más allá de que sería el inicio soñado para la era Xabi, el impacto económico permitiría afrontar el futuro más inmediato sin ningún tipo de problema.

Muchos millones en juego en el Mundial

El Mundial de Clubes ha ido cobrando importancia a medida que se ha ido acercando. Todo, tras conocerse el suculento premio que tiene preparado la FIFA para los participantes. Disputarlo reportará al Real Madrid una cantidad cercana a los 35 millones de euros, que se irán incrementando en función del rendimiento del equipo en la competición.

La prioridad que se marcan en Valdebebas es la de alcanzar como mínimo las semifinales. Un objetivo a priori complicado, puesto que estamos hablando de un equipo en construcción, sobre el que Xabi Alonso apenas tendrá tiempo para trabajar y plasmar sus ideas. Pero meterse entre los cuatro mejores del campeonato que se jugará en Estados Unidos, llegar a semifinales, garantiza al club 76 millones de euros, que se incrementarían hasta los 145 en caso de ganarlo.

La importante suma de dinero que supondría para el club llegar lejos en el Mundial de Clubes hace que la cita haya pasado a ser cuestionada en su día por Ancelotti a ser considerada una prioridad. El peso económico es muy importante, más aún en un momento en el que el Real Madrid tiene decidido ir al mercado a reforzarse.