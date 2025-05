Fede Valverde sufre una lumbociatalgia pero llegará al Mundial de Clubes

Contratiempo en el final de Liga para el Real Madrid. Fede Valverde acabó tocado tras el duelo ante la Real Sociedad de este sábado y el club blanco ha confirmado que está lesionado: sufre una lumbociatalgia. Por suerte para el futbolista uruguayo, no es nada grave y se espera que pueda llegar al Mundial de Clubes sin ningún problema.

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lumbociatalgia. Pendiente de evolución», reza el comunicado del Real Madrid. Una lumbociatalgia es el dolor que se produce en la zona lumbar, en la parte baja de la espalda, y se expande hasta la pierna.

El tiempo de baja estimado de este tipo de dolores es de una semana, por lo que en la práctica no tendrá consecuencias deportivas para Fede Valverde, ya que el Real Madrid no juega ningún encuentro durante la próxima semana. En estos días no hay partidos para el equipo blanco.

Cabe recordar que la temporada clásica de fútbol ya ha terminado (falta la final de Champions, que se disputará el próximo sábado, pero el Real Madrid no la juega), pero este año hay una novedad que es el Mundial de Clubes, que se jugará a partir del 15 de junio, con el primer partido para el conjunto ya de Xabi Alonso el día 18. Precisamente este domingo se ha anunciado ya de forma oficial la contratación del español como técnico del Real Madrid.

Así, Fede Valverde sufre esta lumbociatalgia que se ha detectado tras el encuentro ante la Real Sociedad, el último de Liga y de la temporada tal y como la entendíamos hasta ahora, un curso futbolístico muy exigente para el futbolista uruguayo, que ha sido de los jugadores del Real Madrid con más minutos.

Tras esta semana en la que no hay partidos, Fede Valverde sí tendrá ya encuentros oficiales, porque la siguiente es periodo de selecciones nacionales. Uruguay se mide el día 6 de junio a Paraguay y el día 11 del mismo mes a Venezuela. La selección que entrena Marcelo Bielsa todavía no tiene el billete para el Mundial del año 2026 sellado, aunque está muy cerca de ello. Tras ello, arrancará el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Brahim no tiene nada

Por su parte, Brahim Díaz no tiene nada y su lesión en el encuentro ante la Real Sociedad se queda en un susto. El jugador internacional por Marruecos abandonó el terreno de juego a los 55 minutos, echándose la mano a la zona del aductor. Por suerte, Brahim no tiene nada y podrá estar con su selección en los compromisos de la primera semana de junio, además de en el mencionado Mundial de Clubes con el Real Madrid.