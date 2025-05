La emotiva despedida de Alexander-Arnold antes de fichar por el Real Madrid

Trent Alexander-Arnold está cada vez más cerca del Real Madrid. Este 28 de mayo, el lateral del Liverpool publicó en sus redes sociales unas últimas fotos como futbolista del cuadro de la Merseyside. «Una despedida perfecta. Gracias de corazón. Amo mi ciudad», escribió el defensa de 26 años en las celebraciones del vigésimo título de Premier League conquistado por los Reds. Tras dos décadas pasadas en las filas de Anfield, el ‘scouser’ (así se llama a la gente de Liverpool) decidió cambiar de aires.

Algo que ha sentado muy mal en varios sectores de la afición de los Reds. Debajo del post de X (Twitter) de Alexander-Arnold, los más fanáticos han cargado contra el lateral inglés. «Esto fue un desfile por el vigésimo título de Liga del Liverpool. No fue una despedida individual, y mucho menos para alguien que dejó expirar su contrato y se fue gratis, cuando su club local podría haber reinvertido los millones que gastaron en él», luce la famosa nota de la comunidad debajo de la publicación de Trent.

Perfect send off. Thank you from the bottom of my heart, I love my city ❤️ pic.twitter.com/yqa57Y4Zd2

— Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) May 28, 2025