Mastantuono pide penalti a De Burgos tras no inmutarse de un fuerte agarrón en el área del Oviedo

Franco Mastantuono descubrió este domingo cómo se las gastan los árbitros de la Liga y en concreto De Burgos Bengoetxea, a quien reclamó un penalti en torno al cuarto de hora de partido entre el Oviedo y el Real Madrid por un agarrón de Dani Calvo en el área carbayona. El extremo argentino conectó una buena pared con Kylian Mbappé y un gran regate que le habría dejado solo en situación de gol, pero el defensa del equipo asturiano le tenía completamente agarrado y no le soltó hasta que se cayó al césped.

Mastantuno protestó a De Burgos, que ni se inmutó del agarrón y del derribo al nuevo jugador del Real Madrid. Mbappé también formó parte de la protesta, pero el colegiado ni siquiera consultó con el VAR si podía existir gravedad suficiente como para señalar la pena máxima a favor de los de Xabi Alonso. Recordemos que el árbitro vasco fue el mismo que rompió a llorar antes de la final de la Copa del Rey entre los blancos y el Barcelona, generando junto a González Fuertes un enfado mayúsculo en el club madridista.

El argentino, flamante debutante con el Real Madrid a sus 17 años, estrenó titularidad en el estadio Carlos Tartiere por delante de Brahim Díaz y su actuación en la primera parte fue más que notable, muy participativo del juego y con destellos de lo que puede ser en ataque. Su participación habría sido aún mejor si De Burgos hubiese señalado este penalti de Dani Calvo sobre Mastantuono, pero una vez más el colectivo arbitral se equivocó con el equipo blanco.