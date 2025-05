El Real Madrid ya sabe lo que cuesta que Arnold juegue el Mundial de Clubes

El Real Madrid ya sabe lo que tendrá que hacer para poder contar con Trent Alexander-Arnold en el Mundial de Clubes que se disputará este verano en Estados Unidos. El acuerdo entre el conjunto blanco y el club inglés es total desde hace meses y ahora, en Valdebebas, ya saben lo que deberán hacer para poder contar con él en una cita a la que la entidad madridista le da una gran importancia.

Arnold tiene contrato con el Liverpool hasta el 30 de junio de 2025, fecha en la que el Mundial de Clubes ya estará en disputa. Los ingleses no participan en este torneo y no se cierran a la posibilidad de que el que es todavía su futbolista luzca antes la camiseta del Real Madrid, aunque con condiciones. Los de Anfield han hecho saber a los dirigentes madridistas que aceptarán que el lateral derecho se incorpore antes de tiempo a la entidad blanca si, desde Valdebebas, abonan un millón de libras —cerca de 1,2 millones de euros— y se hacen cargo del último mes de contrato, lo que equivale a otro millón de euros, aproximadamente.

Es decir, el Real Madrid sabe que, por poco más de dos millones de euros, podrá contar con un jugador más que necesario para la cita del verano y uno de los puntales del nuevo proyecto madridista de cara a la próxima temporada.

Hay que recordar que la FIFA abrirá un periodo de transferencias excepcional entre el 1 y el 10 de junio, por lo que, si ambos clubes finalmente llegan a un acuerdo, su traspaso podría precipitarse, dándole la oportunidad de jugar en una competición en la que los ingleses no estarán presentes. En principio, debería ser así.

La importancia de Arnold

La incorporación de Arnold al Real Madrid es crucial. En el club blanco confían plenamente en que el fichaje del inglés supondrá un notable salto en la calidad de la plantilla. En Valdebebas tienen la esperanza de que Carvajal recupere su nivel tras la grave lesión sufrida frente al Villarreal, pero al mismo tiempo son conscientes de la necesidad de reforzar la banda derecha, donde actualmente solo está Lucas Vázquez.

Arnold es un lateral derecho de élite, pero también aporta mucho más. El inglés es un jugador completamente diferencial y puede desempeñarse en el centro del campo, como interior diestro. Además, es un experto en jugadas a balón parado, tanto en lanzamientos de falta como en saques de esquina, una faceta a la que la entidad madridista este curso no le está sacando todo el provecho que debería.

Misma prima que Rüdiger y Alaba

Arnold llegará al Real Madrid libre, pero no gratis. Esto es importante aclararlo, ya que la entidad madridista no deberá pagar al Liverpool por el traspaso, puesto que finaliza contrato y el lateral inglés ha decidido no renovar, pero sí deberá hacer un esfuerzo pagando lo que se conoce como prima de fichaje para el futbolista.

En esta ocasión, la prima de fichaje no será tan elevada como la que percibió Mbappé, por lo que estará a la altura de la que recibieron Rüdiger y Alaba al llegar al Bernabéu libres. Es decir, la cantidad que el club blanco pagará al jugador no superará los 20 millones de euros.