El entrenador del Liverpool confirma el fichaje de Arnold por el Madrid: «El primer regalo para Xabi»

Arne Slot, entrenador del Liverpool, anunció este viernes en rueda de prensa que Trent Alexander-Arnold jugará en el Real Madrid y que será entrenado por Xabi Alonso en el conjunto blanco. El técnico red dijo que el lateral inglés no entrará en la convocatoria para este fin de semana y que por ello este será su «primer regalo para Xabi».

«Lo ha dicho él mismo y se va a ir de todas formas. Así que, ¿por qué no decirlo?», comenzó señalando el entrenador del Liverpool anunciando que Arnold no estará con los reds en la última jornada de Premier League de la temporada. Arne Slot también anunció que se irá al Real Madrid: «Igual Trent es el primer regalo que puedo darle a Xabi Alonso».

Luego, el técnico del Liverpool, le mandó un recado envenenado a Arnold: «No estaba completamente satisfecho con cada minuto que Trent estuvo entrenando. En mi opinión, pudo esforzarse algo más en algunas ocasiones. Por decirlo suavemente. Y eso es lo que hablamos. Combinado con lo que le dije. Eres mucho mejor defensa de lo que todos dicen. Desafortunadamente, no lo muestras en todo momento. Y por eso a veces la gente te dice que no lo eres. Es una parte de tu juego que necesitas mejorar. Pero si estás concentrado en ello, no hay muchos jugadores que puedan irse de él. Porque es rápido, ágil, con una gran mentalidad… Pero esto va de mostrarlo en cada partido».

Alexander-Arnold será nuevo jugador del Real Madrid y debutará con el equipo madridista en el próximo Mundial de Clubes, torneo que comienza a mitad del mes de junio y que se disputará en Estados Unidos. El lateral inglés reforzará a un equipo que estaba necesitado de defensas. Será entrenado por Xabi Alonso a partir de este torneo. Una pareja que desde ya ilusiona al madridismo, cada uno en su parcela.