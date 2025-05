¿Cuándo empieza el Mundial de Clubes 2025?

El Mundial de Clubes 2025 está a la vuelta de la esquina y ya ultiman sus preparativos para dar el pistoletazo a la primera edición, que se disputará en Estados Unidos durante los meses de junio y julio. Real Madrid y Atlético de Madrid serán los clubes encargados de representar a España en un torneo internacional donde, además, competirán el Chelsea inglés, vigente campeón de la Conference League, Bayern Múnich, Manchester City o PSG, finalista en esta edición de la UEFA Champions League, entre otros.

– Al Ahly (Egipto) – Campeón de la Champions League de la CAF en 2020/21, 2022/23 y 2023/24

– Wydad (Marruecos) – Campeón de la Champions League de la CAF 2021/22

ES Tunis (Túnez) – Ranking CAF

– Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) – Ranking CAF

– Al Hilal (Arabia Saudí) – Campeón de la Champions League de la AFC 2021

– Urawa Red Diamonds (Japón) – Campeón de la Champions League de la AFC 2022

– Al Ain (EAU) – Liga de Campeones de la AFC 2023/24

– Ulsan HD FC (KOR) – Ranking AFC

– Chelsea (Inglaterra) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2020/21

– Real Madrid (España) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2021/22

-Manchester City (Inglaterra) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2022/23

-Bayern Munich (Alemania) – Ranking UEFA

-Paris Saint-Germain (Francia) – Ranking UEFA

-Inter Milan (Italia) – Ranking UEFA

-Oporto (Portugal) – Ranking UEFA

-Benfica (Portugal) – Ranking UEFA

-Borussia Dortmund (Alemania) – Ranking UEFA

-Juventus (Italia) – Ranking UEFA

-Atlético de Madrid (España) – Ranking UEFA

-FC Salzburg (Austría) – Ranking UEFA

-Monterrey (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2021

-Seattle Sounders (Estados Unidos) – Copa de Campeones de la Concacaf 2022

-Club León (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2023

-Auckland City (Nueva Zelanda) – Ranking OFC

-Palmeiras (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2021

-Flamengo (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2022

-Fluminense (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2023

-Botafogo (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2024

-River Plate (Argentina) – Ranking CONMEBOL

-Boca Juniors (Argentina) – Ranking CONMEBOL

-Pachuca (México): Campeón de Campeones de la Concacaf 2024

-Inter Miami (Estados Unidos): Campeón del Supporters’ Shield 2024 – Anfitrión

Mbappe magic ready to strike at the #FIFACWC 🪄

— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) May 29, 2025