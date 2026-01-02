Netflix lo ha confirmado: vuelve la serie que muchos llevan esperando desde hace tres años y es oficial

Una de las series que ha tenido más éxito en la plataforma de streaming Netflix es Lupin, cuya primera temporada se estrenó en 2021. Una original serie creada por George Kay y François Uzan cuya trama gira en torno a la historia del elegante ladrón Assane Diop, papel interpretado por el actor Omar Sy. Un ladrón que se inspira para sus atracos en las aventuras de Arsène Lupin, el personaje creado por Maurice Leblanc. Si la primera entrega de esta serie sorprendió a todos los usuarios de Netflix y se posicionó como la cuarta serie en idioma no inglés más vista en la historia de Netflix con 99,5 millones de visualizaciones, la segunda y la tercera que se estrenaron en 2022 y 2023 respectivamente también contaron con unas buenas cifras de audiencia en la plataforma de la gran N roja. Por fin tenemos una noticia estupenda para sus seguidores ya que la cuarta temporada de Lupin se estrenará en el otoño de 2026 y podrán ver ocho nuevos episodios en los que nos sorprenderá con sus nuevas aventuras.

Aunque todavía Netflix no ha informado de la fecha concreta del estreno de esta cuarta temporada de Lupin, ya hemos podido ver un avance en el que Assane Diop nos sorprenderá con nuevos e ingeniosos atracos. Eso sí, lo tendrá que hacer desde la cárcel, ya que se encuentra en este lugar después de entregarse para proteger a su familia y poder enfrentarse a su archienemigo Hubert Pellegrini, el cual se encuentra también entre los barrotes. Assane Diop tendrá que usar todo su ingenio e inteligencia dentro de la cárcel para acabar con su archienemigo. Un prometedor comienzo para una de las series más esperadas para 2026.

¿Qué pasó en la tercera temporada de la serie Lupin en Netflix?

La tercera temporada de esta serie de acción y aventuras acabo de la forma más inesperada. Os avisamos que si vais a seguir leyendo este artículo os podéis encontrar algunos spoilers si todavía no habéis visto la tercera entrega. El protagonista de esta serie, Assane Diop Assane , acaba en la prisión al entregarse para poder enfrentarse a Hubert Pellegrini desde dentro ya que se encuentra en esa prisión y sigue intentando vengarse de él. Hubert Pellegrini le ha enviado una foto de Assane de niño con el libro La venganza de Cagliostro con la que quiere insinuar una venganza en la cuarta temporada e intentar sembrar dudas sobre la verdadera identidad de su madre.

Entregarse a la policía para entrar en la cárcel ha sido la única forma que ha encontrado el célebre ladrón para mantener a su esposa Claire, a su hijo Raoul, a su madre redescubierta Mariama y a su mejor amigo Benjamin a salvo de a Hubert Pellegrini, la policía y la prensa. La única condición que ha pedido antes de ser encarcelado es que le traigan a la celda una colección completa de los libros de Arsène Lupin y al final se lo conceden.

Cuando ya se encuentra en la cárcel recibe en su celda una carta de Monsieur Hubert Pellegrini (Hervé Pierre), que lo cambia todo. Este hombre es el asesino de su padre y Assane había logrado que le encerrasen en prisión en la segunda temporada. Tendremos que esperar hasta el otoño de 2026 para saber si Lupin logra lo que se propone dentro de la cárcel.

El posible reparto de la cuarta temporada

Por ahora solo sabemos por el adelanto de Netflix que el actor Omar Sy volverá a dar vida al ladrón Assane Diop y tendrá que volver a desarrollar todo su ingenio para poder organizar sus robos desde la cárcel. Además, tendrá un papel de peso el actor Hervé Pierre que interpretará el papel de Hubert Pellegrini, el archienemigo de Lupin.

También ya se ha confirmado la presencia en esta cuarta entrega de Lupin de los actores Ludivine Sagnier que dará vida a Claire Laurent, la esposa de Assane, Antoine Gouy a Benjamin Férel, el mejor amigo de Assane, Soufiane Guerrab a Youssef Guédira, el detective fan de Lupin. y Shirine Boutella a Sofia Belkacem, la detective. En el reparto de esta cuarta temporada también estarán los actores Théo Christine y Laïka Blanc-Francard, entre otros muchos cuya identidad desconocemos.

El rodaje de esta cuarta temporada comenzó el pasado mes de julio en la ciudad francesa de París y de nuevo su protagonista Assane Diop seguirá luchando por limpiar el nombre de su familia, proteger a sus seres queridos como su hijo y su esposa y enfrentarse a numerosos y poderosos enemigos que intentan que no logre cumplir con sus planes. En esta nueva entrega está claro que Lupin se centrará en su enfrentamiento con el hombre Hubert Pellegrini, que confesó en la tercera temporada ser el responsable de la muerte de su padre.