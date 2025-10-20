Quién fue Arsène Lupin y por qué todo el mundo habla de él tras el robo del Louvre

Arsène Lupin vuelve a estar en boca de todos. La noticia que, sin lugar a duda, ha acaparado todos los medios de comunicación durante las últimas horas ha sido la relacionada con el misterioso robo en el Museo del Louvre de París. Los trabajadores del icónico museo francés hicieron saltar todas las alarmas al percatarse que nueve joyas invaluables de la colección de Napoleón y la emperatriz Josefina Bonaparte habían desaparecido. Al parecer, los culpables del hurto han sido tres hombres vestidos de negro y encapuchados. Un plan absolutamente exitoso para ellos que, por lo que se ha revelado, fue ejecutado con precisión y rapidez en menos de 10 minutos. Una situación completamente alarmante, pues estamos hablando de joyas que tienen una gran carga histórica.

Pero, lo que todo el mundo se está preguntando es lo mismo. ¿Cómo lo hicieron? Robar en un museo tan vigilado como lo es el Louvre de París no es fácil. Sin embargo, estos ladrones lo hicieron con una agilidad y rapidez que a muchos han recordado a uno de los personajes más conocidos de la literatura francesa: Arsène Lupin. Eso sí, no todo el mundo conoce este nombre por este motivo. Y es que, en enero del 2021, la plataforma de Netflix lanzó en su catálogo audiovisual la serie Lupin, basada en este famoso ladrón de Francia. Pero, ¿quién es Arsène Lupin?

Arsène Lupin no es un ladrón cualquiera. Tal y como es bien sabido, era un ladrón que se encargaba de robar las joyas más preciadas a los ricos y a los corruptos. Todo ello sin volverse muy loco. Un símbolo cultural de astucia y justicia social que es comparado por muchos con el icónico Robin Hood. Y es que, este personaje no mataba ni hacía daño a nadie. Solamente, robaba con arte y elegancia. Un maestro del disfraz que impartía justicia a su manera.

Siendo conocedores de esto y teniendo en cuenta lo que ha sucedido en el país durante las últimas horas, no es de extrañar que muchos se hayan acordado de Arsène Lupin, ya sea por la serie de Netflix o por la versión literaria. De hecho, hasta el propio alcalde del centro de París, Ariel Weil, expresó su asombro realizando una comparación con este personaje.

Pues, ha sido un asalto «propio de Arsène Lupin». Y es que, no hubo ningún tipo de violencia por el camino. Nadie salió herido. Además, como comentábamos en líneas anteriores, el robo se realizó con mucha astucia y precisión. Por otro lado, como dato curioso, cabe señalar que el Museo del Louvre de París aparece en el primer episodio de la serie de Netflix. Y es que, Assane Diop, el gran protagonista, tiene como objetivo robar el collar de la emperatriz para vengar a su padre.

De momento, se desconoce la identidad de los ladrones de las nueve joyas de la colección de Napoleón y la emperatriz Josefina Bonaparte. Pero, lo sucedido ha generado tanta curiosidad que muchos ya han comenzado a visualizar la ficción de Netflix. Los que ya la habían visto, han apostado por recordar la historia de Assane Diop volviendo a ver los episodios.