No es ningún secreto que Netflix está sacando a la luz diversos proyectos que, desde luego, no están dejando indiferente a nadie. Un claro ejemplo lo encontramos en Lupin, cuya temporada 3 ha salido a la luz hace tan solo unos días. En esta ocasión, estamos ante 7 nuevos episodios que, como era de esperar, han dejado sin palabras a los más fieles seguidores de la serie francesa.

Si eres uno de los que ya ha visto la temporada 3 de Lupin y aún te quedan dudas, ¡aquí encontrarás la respuesta! Si aún no has terminado de ver todos los capítulos, ATENCIÓN SPOILERS. En esta nueva etapa de la serie francesa podemos ver cómo, a través de diversos flashbacks, se confirma que unos jóvenes Assane y Bruno conocieron a nada más y nada menos que Jean-Luc Keller, quien no dudó un solo segundo en obligarles a robar joyería para él.

En un momento dado, en plena fuga, los planes no salen como habían imaginado. De esta forma, el sujeto en cuestión provoca que Bruno dispare a bocajarro contra un agente de policía que les estaba persiguiendo. Los jóvenes consiguen escapar, justo después de que Assane ponga el arma del crimen, como no podía ser de otra manera, en manos de Jean-Luc Keller. Él va a prisión y, durante los años que está en cerrado, traza un plan de venganza junto a Manon.

Disfrazarse de sí mismo fue el mejor disfraz. Lupin: Parte 3, ya disponible. #LupinNetflix pic.twitter.com/ZcGdWPo3hV — Netflix España (@NetflixES) October 7, 2023

Prácticamente al final de la temporada 3 de Lupin, los espectadores son testigos de cómo Assane ha provocado que Manon traicione a Keller, organizando un crucial encuentro en el Arco del Triunfo. Y todo porque, en vez de la mujer, quien aparece en su lugar es nada más y nada menos que el protagonista de la historia.

De esta forma, y al sentirse completamente acorralado, Assane logra lo que parecía imposible: que el villano le entregue la Perla Negra. Tan solo unos momentos después, Keller es arrestado por las autoridades, acusado de intentar acabar con la vida de Ferdinand Marchal. No debemos olvidar que Diop colocó la joya en una rosa que dio a una desconocida, pero Bruno se las ingenió para recuperarla.

El final explicado de la temporada 3 de Lupin

Entre otras cuestiones, somos testigos de cómo Assane cumple la promesa que hizo a Claire a principios de la temporada. ¿En qué consiste? En permitir que Guedira lo arreste. De esta forma, trata de que su círculo más cercano, finalmente, pueda tener una vida completamente normal. El protagonista de la historia, además, hizo creer a Claire que escaparían juntos. Ella rápidamente se da cuenta de la realidad: Assane estaba haciendo lo correcto para proteger a los suyos.

Antes de que esto suceda, Assane trata de garantizar que Benjamin salga de la cárcel. Además, hace una petición muy concreta. ¿En qué consiste exactamente? En tener en su celda la colección Lupin completa, de Maurice Leblanc. Por si fuera poco, en la última escena de la temporada 3 de la serie francesa, somos testigos de cómo el protagonista no lo está teniendo nada fácil en prisión. Al fin y al cabo, tiene un complicado vecino de celda: Hubert Pellegrini. Éste le hace llegar un mensaje críptico, con el que le da clara una cuestión: no ha olvidado que, por su culpa, está en la cárcel.

La voz en off, en el final de la temporada 3 de Lupin, dice lo siguiente: «El enigma estaba en ti. En el secreto de tu alma. Para atraparte y ganarme tu confianza, acepté el amor que fingías sentir por mí. Tal vez creíste que yo sentía lo mismo, y terminaste amándome de verdad. Y por eso, bajaste la guardia». Eso, unido a la fotografía de la infancia de Assane en la que aparece con el libro La Cagliostro se venge de Maurice Leblanc, queda claro que la venganza es el tema principal de esta nueva etapa de la exitosa serie francesa. ¡Espectacular!