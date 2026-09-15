Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra austríaco: «Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la libertad de elegir la actitud con la que afronta su destino»

Viktor Frankl, neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco que sobrevivió a varios campos de concentración nazis, entre ellos Auschwitz, dejó una de las reflexiones más citadas sobre la capacidad humana de sobreponerse al sufrimiento. Según su pensamiento, aunque a una persona se le puede quitar de todo, ya sea sus bienes, su salud, sus vínculos afectivos, siempre le queda la posibilidad de decidir con qué actitud enfrenta lo que le toca vivir.

Esa idea resume el núcleo de la logoterapia, la corriente psicoterapéutica que él mismo desarrolló y que sostiene que el motor principal del ser humano no es el placer ni el poder, sino la búsqueda de un sentido para la propia existencia.

La historia de Viktor Frankl

Nacido en 1905 en el seno de una familia judía de Viena, Frankl creció en una ciudad marcada por el auge del psicoanálisis freudiano. Se formó en medicina en la Universidad de Viena, donde luego se especializó en neurología y psiquiatría.

En 1941 tuvo la posibilidad de emigrar a Estados Unidos mediante una visa, pero decidió quedarse en Viena para no separarse de sus padres, ya perseguidos por el régimen. Tras tres años de cautiverio, Frankl logró sobrevivir y fue liberado. Sus padres, en cambio, no corrieron la misma suerte y murieron durante el Holocausto.

Una filosofía nacida del horror

Frankl no llegó a estas conclusiones desde la teoría, sino desde la experiencia más extrema. Durante su cautiverio en distintos campos de concentración, pudo observar que, aunque los prisioneros no tenían ningún control sobre las condiciones inhumanas en las que estaban obligados a vivir, algunos igualmente encontraban la manera de conservar su dignidad, sostener la esperanza o ayudar a otros. A partir de esas observaciones, elaboró la idea de que entre un estímulo y la reacción que provoca siempre existe un espacio de decisión, un margen en el que la persona puede elegir cómo responder y qué valores defender.

Estas reflexiones quedaron escritas en su obre El hombre en busca de sentido, el libro que escribió tras su liberación y que, publicado por primera vez en 1946, continúa siendo uno de los títulos más leídos en todo el mundo dentro de la literatura sobre superación y psicología existencial.