Un 74% de españoles cree que el restaurante es la mejor opción para disfrutar de la comida, por encima de preparados de supermercado

La vuelta de septiembre suele venir acompañada de nuevos horarios, reuniones, comidas rápidas entre jornada y jornada y el regreso del clásico tupper a la oficina. En un contexto en el que las soluciones preparadas, precocinadas o listas para consumir ganan presencia en el día a día por comodidad y falta de tiempo, los españoles siguen teniendo clara una cosa: cuando se trata de disfrutar de verdad de la comida, el restaurante continúa siendo la opción preferida.

Así lo refleja la encuesta de percepción elaborada por Restalia junto a Ipsos, según la cual un 74% de los españoles considera que el restaurante es la mejor opción para disfrutar de la comida, por encima de los preparados de supermercado. Un dato que pone de manifiesto que comer fuera no responde únicamente a una necesidad práctica, sino también a una forma de socializar, desconectar y compartir tiempo con otras personas.

La misma encuesta señala que socializar es el principal motivo para ir a un restaurante para un 56% de los españoles. Además, la comida y la compañía se sitúan como los factores más importantes al comer fuera, con un 65% y un 62%, respectivamente, por encima incluso del precio. En la misma línea, un 78% de los encuestados afirma que ir a un restaurante acompañado es el mejor plan para disfrutar de una comida.

Estos datos conectan directamente con el concepto de Social Food, el movimiento impulsado por Restalia a través de 100 Montaditos para reivindicar el acto de compartir alrededor de la mesa frente al avance del consumo individual, la comida para llevar y las soluciones rápidas del día a día. Una idea que cobra especial sentido en septiembre, cuando la vuelta a la rutina suele traer consigo comidas más funcionales, menos pausadas y, muchas veces, más solitarias.

Frente a ese escenario, el restaurante aparece como un espacio de encuentro. No solo un lugar donde comer, sino donde quedar con compañeros al salir de la oficina, improvisar una comida de equipo, retomar planes pendientes tras el verano o simplemente romper la dinámica del tupper y la pantalla. En el caso de 100 Montaditos, esta forma de entender la restauración se apoya en una propuesta basada en la variedad, el formato para compartir y una experiencia accesible que invita a comer sin prisas, probar distintas opciones y alargar la conversación.

La preferencia por el restaurante frente a la comida preparada también refleja una tendencia más amplia: los consumidores valoran cada vez más aquellos momentos que aportan algo más que conveniencia. Aunque los preparados de supermercado o las opciones precocinadas cumplen un papel claro en la organización diaria, especialmente en periodos de vuelta a la rutina, el acto de sentarse en un restaurante mantiene un componente emocional y social difícil de sustituir.

En España, comer fuera sigue estando muy ligado a la cultura de bar, a las mesas compartidas, al tapeo, a pedir varios platos al centro y a convertir una comida sencilla en un plan. Ese rasgo diferencial es precisamente uno de los pilares de Social Food: recuperar la idea de que la comida no solo alimenta, sino que también conecta.

“Septiembre es un mes en el que todos volvemos un poco al modo automático: oficina, horarios, comidas rápidas y soluciones prácticas. Pero los datos demuestran que, cuando hablamos de disfrutar, los españoles siguen eligiendo el restaurante porque ahí la comida se convierte en experiencia compartida”, señalan José María Capitán, fundador y CEO de Restalia. “Con Social Food queremos poner en valor algo muy nuestro: sentarnos juntos, pedir para compartir y hacer de cualquier comida un momento para relacionarnos”.

Con este movimiento, Restalia refuerza el papel de 100 Montaditos como una enseña vinculada a una manera muy reconocible de vivir la restauración: cercana, social, variada y pensada para compartir. Una propuesta que, en plena vuelta a la rutina, recuerda que no todas las comidas tienen que ser rápidas, individuales o improvisadas; algunas también pueden ser una excusa para volver a encontrarse.