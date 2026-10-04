Las abuelas cocineras coinciden al 100%: «Para pelar un huevo cocido más fácilmente, rompe la cáscara y hazlo rodar por una superficie plana»

Pelar un huevo cocido sin que se lleve medio huevo pegado a la cáscara tiene truco, y las abuelas cocineras lo repiten desde hace generaciones: romper el cascarón y hacerlo rodar por una superficie plana.

Este gesto, aunque parece mínimo y casi automático, es crucial y facilita mucho el paso a paso de pelar, gracias a la fractura uniforme que genera en la cáscara y a cómo separa esa fina piel interior de la clara.

Por qué funciona rodar el huevo para pelarlo bien

Rodar el huevo rompe la cáscara en cientos de fisuras diminutas y despega la membrana interna de la clara. La presión ligera de la palma de la mano se distribuye de forma uniforme sobre el cascarón, lo que crea una red de grietas pequeñas en lugar de romper el huevo en trozos grandes y afilados que podrían clavarse en la clara.

Entre la clara y la cáscara rígida existe una fina membrana, y al rodar el huevo, el cascarón se flexiona y estira esa telilla hasta despegarla de la superficie. La cáscara cuarteada se convierte entonces en una especie de manta flexible, con todos sus trocitos pegados a la membrana, así que basta con retirar toda la piel y el cascarón juntos en uno o dos movimientos, como si se le quitara un traje al huevo.

Cuánto tiempo exacto dejar el huevo en el fuego para que la clara quede firme y la yema cremosa

El punto perfecto, con la clara completamente cuajada y firme y la yema con un centro denso y meloso, se consigue con 6 minutos de cocción para un huevo mediano y 7 minutos para uno grande, siempre a partir del momento en que el agua ya está hirviendo. El cronómetro del móvil es la herramienta más fiable para no pasarse ni un segundo.

El agua debe hervir antes de introducir los huevos, nunca al revés, y conviene bajar un poco el fuego para que el hervor no los golpee contra el fondo de la olla y se rompan. El huevo debe estar además a temperatura ambiente: sacarlo directamente de la nevera al agua hirviendo provoca que la cáscara se agriete por el choque térmico y que el tiempo de cocción falle, porque el interior sigue demasiado frío.

En cuanto el cronómetro llegue al minuto exacto, hay que sacar el huevo y sumergirlo de inmediato en un bol con agua y mucho hielo durante unos cinco minutos. Si se omite este paso, el calor que queda retenido en el interior sigue cocinando la yema, que en pocos minutos pasa de cremosa a dura y seca, el mismo choque térmico que además ayuda a que la cáscara se desprenda mejor al pelarlo.

El huevo así puede usarse en una tostada abierta con aguacate, en soldaditos de pan para mojar en la yema, y en versión marinada al estilo japonés para coronar un ramen o un arroz caliente. Poder cocinar el huevo en su punto y pelarlo sin esfuerzo es una satisfacción pequeña pero real, de esas que aprovechan al máximo un ingrediente tan sencillo como cotidiano.