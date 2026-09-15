Adiós a quitar los azulejos para modernizar tu baño: el truco para reformarlo sin obras y que parezca nueva

Muchos españoles tienen en mente reformar el baño, pero a menudo una parte de ellos descarta la idea debido a que es un proceso tedioso y caro. El gasto puede ascender hasta los 10.000 euros, dependiendo de los elementos de la reforma y del tamaño de la estancia. Para todos aquellos que quieren reformar su baño, existe una solución para no quitar los azulejos.

Para los que no quieran afrontar un gran desembolso ni asumir el caos que supone una obra de esta magnitud, se le puede dar un aspecto nuevo al baño en un sencillo paso: en lugar de sustituir los azulejos nuevos, es suficiente con pintarlos.

Cómo se pintan los azulejos

Las baldosas cerámicas pueden pintarse con éxito utilizando los aparejos adecuados y tras una preparación al detalle de la superficie. El procedimiento es bastante más económico que retirar la cerámica actual e implantar una nueva. Pintar los azulejos puede renovar el baño de un plumazo a un módico precio.

Como es lógico, las baldosas y tuberías deben estar en buen estado y con una óptima impermeabilización. Las pinturas para azulejos tienen un alto poder revestidor y deben ser resistentes al agua, productos químicos, abrasión o moho, especialmente en ambientes húmedos como es un baño.

La influencer croata Milica Đorđević grabó su reforma

La bloguera gastronómica grabó y publicó todo el proceso en su cuenta de Instagram. Al comienzo de la obra, admitió que esta decisión podía ser tanto una de las mejores como una de las peores ideas para el inmueble. El primer paso era preparar el suelo, limpiando y desengrasando a fondo los azulejos para que la pintura se incrustase en la superficie.

«Empecé con la primera capa. Sinceramente, cuando vi el resultado, pensé que tal vez me había equivocado un poco con la elección del verde», dijo en su vídeo en la red social de Meta. Pero, con la segunda capa, todo empezó a adquirir un aspecto completamente diferente.

«Cuando quité la cinta, por fin pude ver el resultado final, que me gustó mucho. Entonces empezamos a añadir detalles en negro que combinaran mejor con el nuevo color», añadió. Una vez que la obra finalizó, se dio cuenta de que no era necesario un desembolso desorbitado para darle un lavado de cara a su baño.