Bruce Willis (71 años) sobre el paso del tiempo: «No se puede deshacer el pasado, pero sin duda no se puede repetir»

Bruce Willis cumplió 71 años en marzo de 2026 en unas circunstancias que han dado una dimensión completamente diferente a cualquier cosa que haya dicho o hecho a lo largo de su vida. El actor que construyó una carrera sobre la imagen del héroe indestructible, el hombre duro que sobrevivía a todo en Die Hard, El quinto elemento o Pulp Fiction, recibió en 2023 el diagnóstico de demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que ha ido afectando progresivamente su capacidad de comunicarse y de reconocer a las personas de su entorno. Su familia ha acompañado ese proceso con una transparencia y una dignidad que han conmovido a millones de personas en todo el mundo. En ese contexto, una de sus frases más recordadas adquiere un peso que va mucho más allá de las palabras: «No se puede deshacer el pasado, pero sin duda no se puede repetir».

Una reflexión breve, casi críptica, que contiene sin embargo una verdad con dos caras muy distintas.

Dos verdades en una sola frase

La frase de Bruce Willis funciona como una ecuación con dos variables que se iluminan mutuamente. La primera parte, que el pasado no puede deshacerse, es una de las realidades más difíciles de aceptar para el ser humano. La tendencia a revisitar lo que ocurrió, a imaginar versiones alternativas de decisiones tomadas, a castigarse por errores que ya no tienen remedio, es uno de los patrones mentales más comunes y más costosos en términos de bienestar emocional.

La psicología lleva décadas estudiando la rumiación, ese procesamiento repetitivo y circular de experiencias pasadas que no aporta información nueva pero que consume enormes cantidades de energía mental. La persona que rumia no está aprendiendo del pasado. Está simplemente reviviéndolo, con el agravante de que la versión que revive suele estar distorsionada hacia lo negativo.

La segunda parte de la frase, que el pasado tampoco puede repetirse, es igualmente reveladora pero apunta en una dirección diferente. Si no puede deshacerse lo que salió mal, tampoco puede recuperarse exactamente lo que salió bien. Los momentos, las personas, las versiones de uno mismo que existieron en determinados periodos de la vida no regresan. Eso convierte cada presente en algo único e irrepetible que, visto desde el futuro, será también pasado.

Lo que eso implica para el presente

La lógica que se desprende de ambas premisas es una sola conclusión: el único tiempo sobre el que existe alguna forma real de influencia es el presente. No para reparar lo que ya ocurrió, que es imposible, ni para reproducir lo que fue bueno, que tampoco es posible, sino para construir algo con lo que hay ahora.

Es una idea que aparece en muchas tradiciones filosóficas con distintas formulaciones. Los estoicos insistían en concentrar la energía en lo que depende de uno y soltar lo que no. El budismo trabaja la impermanencia como una realidad que libera en lugar de angustiar cuando se acepta de verdad. La psicología contemporánea habla de flexibilidad psicológica como la capacidad de relacionarse con el pasado y el futuro sin que ninguno de los dos secuestre el momento presente.

Una frase que pesa diferente viniendo de donde viene

Como ocurre con tantas reflexiones de personas que han vivido mucho, esta frase de Willis tiene un peso adicional cuando se conoce el contexto desde el que probablemente fue pronunciada. Alguien que ha construido una carrera de décadas, que ha atravesado divorcios, que ha criado hijos y que ahora enfrenta una enfermedad que le roba progresivamente la posibilidad de estar presente de la manera en que lo estuvo, tiene razones muy concretas para pensar en la imposibilidad de deshacer o de repetir el pasado.