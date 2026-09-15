La zoología no disimula su preocupación: hallan restos de microplásticos en el 93% de los pulpos mayas analizados en México

El pulpo maya, una especie característica de las aguas de la península de Yucatán, muestra una preocupante exposición a la contaminación por plásticos.

Un análisis realizado en Campeche ha localizado microplásticos en casi todos los ejemplares examinados, un hallazgo que pone el foco sobre la calidad del ecosistema marino y sus posibles consecuencias.

El 93% de los pulpos mayas analizados tenía microplásticos

Los investigadores analizaron 95 ejemplares de Octopus maya procedentes de capturas realizadas por pescadores ribereños frente a las costas de Campeche. De ellos, 89 presentaron partículas de plástico en el tracto gastrointestinal. En total, el estudio identificó 367 partículas.

El trabajo, publicado en la revista Regional Studies in Marine Science, también detectó diferencias entre los ejemplares estudiados en 2021 y los examinados en 2024. La cantidad media pasó de 3,18 partículas por pulpo a 4,62, un aumento del 30,8%.

Los autores, sin embargo, piden interpretar esta evolución con cautela, ya que factores ambientales como las corrientes y las tormentas pueden desplazar los residuos.

El pulpo maya vive en aguas relativamente someras y busca alimento sobre los fondos marinos, precisamente uno de los lugares donde pueden acumularse determinados residuos.

Más del 80% de las partículas encontradas presentaba una densidad superior a la del agua de mar, por lo que tiende a hundirse y permanecer disponible para los organismos bentónicos.

¿Cómo llegan los microplásticos al organismo del pulpo maya?

La alimentación explica parte de esta exposición. El cefalópodo remueve los sedimentos mientras busca pequeños crustáceos y moluscos, por lo que puede ingerir partículas presentes en el fondo. También puede consumir presas que ya contienen microplásticos.

Entre los organismos relacionados con su alimentación figura el cangrejo moro (Menippe mercenaria), utilizado además como carnada habitual en la pesca del pulpo en Campeche.

Los investigadores identificaron hasta 25 tipos de polímeros en el aparato digestivo de los ejemplares analizados. Los fragmentos representaron el 77,11% de las partículas.

El estudio señala además un cambio en el tamaño de los residuos. En 2021 predominaban partículas de entre 1 y 2,3 milímetros, mientras que en 2024 fueron más frecuentes las comprendidas entre 0,5 y 1 milímetro.

¿Qué riesgos tienen los microplásticos para el pulpo y los consumidores?

La investigación fue realizada por científicos del Instituto EPOMEX de la Universidad Autónoma de Campeche y otras instituciones.

El trabajo concluye que la presencia de microplásticos requiere nuevas investigaciones sobre sus posibles efectos en la salud, el crecimiento y la reproducción del pulpo maya.

Los autores también analizaron la peligrosidad asociada a los distintos polímeros. La poliamida y el poliéster aparecieron en categorías de riesgo alto, mientras que el PVC alcanzó la clasificación de peligro. Ninguno llegó a la categoría de riesgo extremo.

El hallazgo no demuestra que consumir este pulpo provoque enfermedades concretas. En México, además, las vísceras del animal no suelen formar parte de la alimentación, lo que reduce la exposición directa a las partículas encontradas en el tracto digestivo.

Aun así, los investigadores consideran necesario estudiar si determinados compuestos asociados a los plásticos pueden alcanzar los tejidos que sí se consumen.

Una contaminación que también amenaza a la pesca

La preocupación trasciende la salud del animal. En 2024, la captura de pulpo en la península de Yucatán rondó las 25.000 toneladas y la especie maya representa cerca del 75% de las capturas regionales. Parte de esta producción llega a mercados internacionales, entre ellos España.

Los investigadores plantean reforzar la vigilancia de microplásticos y estudiar sus efectos a largo plazo. Por último, señalan la necesidad de reducir la entrada de residuos al mar.