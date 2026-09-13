Hilo de esperanza para los zoólogos: reintroducen en el sudeste asiático tigres que llevan oficialmente extintos desde 2016

Camboya ha iniciado el traslado de tigres de Bengala desde la India hacia los Montes Cardamomos, casi una década después de que el gobierno y la WWF declararan la especie funcionalmente extinta en el país en 2016. El último ejemplar salvaje se fotografió en 2007 mediante una cámara trampa, y desde entonces no hubo poblaciones capaces de reproducirse ni de cumplir su papel ecológico en la selva camboyana.

El plan contempla la llegada de los primeros cuatro ejemplares, tres hembras y un macho, procedentes de reservas indias, hacia áreas protegidas como el Parque Nacional Cardamomo y el Santuario de Vida Silvestre Tatai. Organizaciones como Wildlife Alliance y Global Conservation han invertido millones de dólares en recuperar las poblaciones de presas y en instalar cientos de cámaras trampa contra la caza furtiva.

Por qué desaparecieron los tigres antes de la reintroducción en Camboya

La colocación masiva de lazos de cable metálico vació los bosques camboyanos de tigres y de sus presas durante décadas. El mercado negro de medicina tradicional asiática, pieles y otros derivados impulsó una caza furtiva constante que los cazadores furtivos combinaron con una deforestación acelerada por la tala ilegal y la agricultura intensiva.

Sin presas suficientes, los tigres que sobrevivieron no lograron reproducirse ni alimentar a sus crías, lo que llevó a la extinción funcional de la especie en el territorio.

El programa actual no se limita a soltar nuevos ejemplares. El gobierno camboyano exige primero que los bosques queden protegidos frente a las trampas y que las poblaciones de ciervos y jabalíes se recuperen antes de abrir las jaulas.

Cómo es el traslado de los tigres desde la India hasta Camboya

El Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático de la India gestiona la cesión de los ejemplares, un país que alberga más del 70% de los tigres salvajes del planeta gracias a sus programas de conservación. La India cuenta además con décadas de experiencia técnica en la captura y el traslado de tigres entre sus propias reservas, un conocimiento logístico que ningún otro país del sudeste asiático posee.

Los tigres seleccionados son ejemplares jóvenes procedentes de los Ghats occidentales, elegidos por su capacidad física para adaptarse a un entorno nuevo y establecer territorio propio. Tras el viaje, los animales no salen directamente a la selva. Permanecen primero en recintos de aclimatación vallados, de unas 40 hectáreas en el caso de los Montes Cardamomos y de hasta 90 hectáreas en el Santuario de Tatai, donde los biólogos comprueban si cazan con éxito antes de abrir las vallas definitivas.

El debate científico sobre la adaptación de los tigres de Bengala

Los biólogos discuten si la densidad de presas en Camboya bastará para sostener a los nuevos depredadores. Décadas de trampas ilegales dejaron poblaciones de ciervo sambar y gaur más bajas de lo habitual, y un tigre desnutrido tiene menos probabilidades de reproducirse y más de acercarse a asentamientos humanos.

Organizaciones como Global Conservation y Wildlife Alliance sostienen que la liberación de presas criadas en cautiverio y las leyes de protección vigentes están recuperando esas poblaciones a un ritmo adecuado.

En la India los tigres cazan presas grandes como el axis o el búfalo de agua, mientras que en Camboya deberán acostumbrarse a animales más pequeños o rápidos, como el muntíaco. Los Montes Cardamomos presentan además una selva mucho más densa, montañosa y lluviosa que los terrenos indios de origen, lo que obligará a los felinos a modificar sus estrategias de caza.

Genéticamente, los tigres son animales adaptables, y el plan mantiene la fase de aclimatación precisamente para reducir el riesgo antes de la liberación definitiva.