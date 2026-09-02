Bonobos, pandas y tigres: 34 especies amenazadas te esperan en esta exposición en El Retiro

El parque de El Retiro, en pleno centro de Madrid, se convierte desde hoy en una gran galería al aire libre dedicada a la fauna en peligro de extinción. La exposición Emociones en peligro. Fotografías de Tim Flach reúne 34 retratos de animales amenazados y puede visitarse de forma gratuita hasta el 25 de septiembre.

La muestra está organizada por Afundación, la Obra Social de ABANCA, junto al Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid y la editorial Lunwerg.

Fotografías de Tim Flach

La inauguración ha tenido lugar esta misma mañana con la participación de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, el propio Tim Flach y la coordinadora del Área de Cultura de Afundación, Marité Cores.

Rivera de la Cruz ha destacado que «llevar esta exposición al Retiro es una magnífica forma de acercar la cultura y la conciencia medioambiental a todos los madrileños y visitantes».

La delegada ha añadido que «las fotografías de Tim Flach consiguen algo muy poderoso: que miremos a estos animales, reconozcamos su singularidad y entendamos que proteger la biodiversidad es una responsabilidad que nos afecta a todos».

El arte en un espacio público

Rivera de la Cruz ha subrayado además que «el espacio público también puede ser un gran lugar para disfrutar del arte y, al mismo tiempo, para reflexionar sobre algunos de los grandes desafíos de nuestro tiempo».

Emociones en peligro reúne una selección del proyecto Endangered, el trabajo que Flach ha desarrollado durante varios años para documentar la vida de especies amenazadas.

El fotógrafo ha viajado desde bosques y sabanas hasta los mares polares y los grandes arrecifes de coral para construir un registro visual de animales y ecosistemas amenazados.

Retratos sobre fondo neutro

Frente a la fotografía tradicional de fauna, Flach opta por retratar a los animales sobre fondos neutros, alejados de su hábitat natural. Esta elección permite centrar la atención en la individualidad, la personalidad y la expresividad de cada especie, favoreciendo una conexión emocional con el espectador.

La muestra reúne retratos de especies como el bonobo, el panda gigante, el axolote, el león, el picozapato, el pangolín arborícola, el tigre de Bengala o el elefante africano, entre otras.

Los datos de la UICN, presentes en cada imagen

Cada imagen está acompañada de información detallada sobre la especie: su grado de riesgo de extinción, su procedencia geográfica y sus principales amenazas.

Todos esos datos proceden de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la principal referencia mundial sobre conservación. De este modo, cada retrato funciona también como una ficha divulgativa que acerca al visitante a la realidad de la especie que tiene delante.

Uno de los fotógrafos de animales más influyentes

Nacido en Londres en 1958, Tim Flach está considerado uno de los fotógrafos de animales más influyentes del mundo. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con National Geographic, The New York Times, el Museo Nacional de Ciencias y Medios del Reino Unido y el Museo Sueco de Historia Natural.

Es, además, miembro honorario de la Real Sociedad Fotográfica del Reino Unido y doctor honoris causa por la Universidad de las Artes de Londres.

Reducir la distancia entre humanos y animales

Su trabajo combina una marcada dimensión artística con la investigación sobre la relación emocional que las personas establecen con las imágenes de animales.

En Emociones en peligro, esta aproximación busca reducir la distancia entre el ser humano y el mundo natural y favorecer una mayor empatía hacia las especies amenazadas. La exposición, de acceso libre y gratuito, permanecerá instalada en El Retiro hasta el 25 de septiembre.