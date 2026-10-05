El Premier Pádel Alemania P2: cuándo es, así queda el cuadro, horarios y canal de TV para verlo gratis en directo y en vivo online
Consulta las fechas, horarios y canales de televisión para ver en directo y en vivo online el Premier Pádel Alemania P2
Llega una semana apasionante con el Premier Pádel Alemania P2 2026 que promete tener de todo, por lo que habrá que seguirlo de cerca para ver si alguna de las mejores parejas del mundo que se citan en tierras germanas son capaces de dar la sorpresa. Te contamos cuándo es, las fechas claves, los horarios y cómo ver por televisión en directo todo lo que ocurra en este torneo.
Cuándo empieza el Premier Pádel Alemania P2
El calendario de este deporte continúa y los seguidores de esta modalidad que sigue creciendo cada año van a disfrutar del Premier Pádel Alemania P2 están ansiosos porque este martes 6 de octubre arranca en Düsseldorf la competición, aunque es cierto que desde el domingo 4 comenzaron los clasificatorios. La gran final está reservada para el domingo 11 de octubre.
Cuadro del Premier Pádel Alemania P2
La pareja que está en lo más alto del ranking, Agustín Tapia y Arturo Coello, estarán en un lado del cuadro junto a Leandro Román Augsburger y Juan Lebron. Por el otro lado de los cruces podríamos disfrutar de un Franco Stupaczuk y Jon Sanz contra Alejandro Galán y Federico Chingotto en las semifinales del Premier Pádel Alemania P2.
Horarios de los partidos del Premier Pádel Alemania P2
- Martes 6 de octubre, primera ronda. Comienzan a las 14:00 horas.
- Miércoles 7 de octubre, primera ronda. Comienzan a las 9:00 horas.
- Jueves 8 de octubre, octavos de final. Comienzan a las 9:00 horas.
- Viernes 9 de octubre, cuartos de final. Comienzan a las 10:00 horas.
- Sábado 10 de octubre, semifinales. Comienzan a las 14:00 horas.
- Domingo 11 de octubre, final del Premier Pádel Alemania P2 2026. Comienzan a las 14:00 horas.
Cómo ver por televisión y en vivo online el Premier Pádel Alemania P2
Todos los seguidores de este deporte que quieran ver los diferentes partidos que se jugarán en el Premier Pádel Alemania P2 van a poder hacerlo viendo las primeras rondas en streaming y en vivo online por el canal de Youtube de la competición. Cuando se alcancen los cuartos de final podrán seguirlos en directo por televisión por Movistar+ y por Red Bull TV.
Cuándo se juega la final del Premier Pádel Alemania P2
La gran final del Premier Pádel Alemania P2 está programada para el domingo 11 de octubre en Düsseldorf, por lo que ese día conoceremos si Agustín Tapia y Arturo Coello consiguen su tercer entorchado consecutivo. En total se repartirán 264.534 euros en esta competición que se disputa en tierras germanas.
El calendario del Premier Pádel 2026
- Riad P1: 9-14 de febrero: Campeones: Agustín Tapia y Arturo Coello.
- Gijón P2: 2-8 de marzo: Campeones: Alejandro Galán y Federico Chingotto.
- Cancún P2: 16-22 de marzo: Campeones: Agustín Tapia y Arturo Coello.
- Miami P1 24-28 de marzo. Campeones: Alejandro Galán y Federico Chingotto.
- Qatar Mayor: 6-11 de abril. Cancelado.
- NewGiza P2: 13-18 de abril. Campeones: Alejandro Galán y Federico Chingotto.
- Bruselas: 20-26 de abril. Campeones: Juan Lebrón y Leo Augsburger.
- Asunción P2: 3-11 de mayo. Campeones: Alejandro Galán y Federico Chingotto.
- Buenos Aires P1: 11-17 de mayo. Campeones: Federico Chingotto y Alejandro Galán.
- Italia Mayor: 1-7 de junio. Campeones: Agustín Tapia y Arturo Coello.
- Valencia P1: 8-14 de junio. Campeones: Agustín Tapia y Arturo Coello.
- Valladolid P2: 22-28 de junio. Campeones: Agustín Tapia y Arturo Coello.
- Burdeos P2: 29 junio-5 julio. Campeones: Agustín Tapia y Arturo Coello.
- Málaga P1: 13-19 de julio. Campeones: Agustín Tapia y Arturo Coello.
- Pretoria P2: 27 julio-2 agosto. Campeones: Alejandro Galán y Federico Chingotto.
- Londres P1: 3-9 agosto. Campeones: Agustín Tapia y Arturo Coello.
- Madrid P1: 31 de agosto-6 de septiembre. Campeones: Alejandro Galán y Federico Chingotto.
- París Mayor: 7-13 de septiembre. Campeones: Agustín Tapia y Arturo Coello.
- Rotterdam P2: 28 septiembre-4 octubre: Agustín Tapia y Arturo Coello.
- Alemania P2: 5-11 de octubre
- Milán P1: 13-18 de octubre
- Kuwait P1: 26-31 de octubre
- Mundial FIP: 1-7 de noviembre
- Dubai P1: 9-15 de noviembre
- México Mayor: 23-29 de noviembre
- Barcelona Finals: 7-13 de diciembre
Temas:
- Pádel