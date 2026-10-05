El Premier Pádel Alemania P2: cuándo es, así queda el cuadro, horarios y canal de TV para verlo gratis en directo y en vivo online

Llega una semana apasionante con el Premier Pádel Alemania P2 2026 que promete tener de todo, por lo que habrá que seguirlo de cerca para ver si alguna de las mejores parejas del mundo que se citan en tierras germanas son capaces de dar la sorpresa. Te contamos cuándo es, las fechas claves, los horarios y cómo ver por televisión en directo todo lo que ocurra en este torneo.

Cuándo empieza el Premier Pádel Alemania P2

El calendario de este deporte continúa y los seguidores de esta modalidad que sigue creciendo cada año van a disfrutar del Premier Pádel Alemania P2 están ansiosos porque este martes 6 de octubre arranca en Düsseldorf la competición, aunque es cierto que desde el domingo 4 comenzaron los clasificatorios. La gran final está reservada para el domingo 11 de octubre.

Cuadro del Premier Pádel Alemania P2

La pareja que está en lo más alto del ranking, Agustín Tapia y Arturo Coello, estarán en un lado del cuadro junto a Leandro Román Augsburger y Juan Lebron. Por el otro lado de los cruces podríamos disfrutar de un Franco Stupaczuk y Jon Sanz contra Alejandro Galán y Federico Chingotto en las semifinales del Premier Pádel Alemania P2.

Horarios de los partidos del Premier Pádel Alemania P2

Martes 6 de octubre, primera ronda. Comienzan a las 14:00 horas.

Miércoles 7 de octubre, primera ronda. Comienzan a las 9:00 horas.

Jueves 8 de octubre, octavos de final. Comienzan a las 9:00 horas.

Viernes 9 de octubre, cuartos de final. Comienzan a las 10:00 horas.

Sábado 10 de octubre, semifinales. Comienzan a las 14:00 horas.

Domingo 11 de octubre, final del Premier Pádel Alemania P2 2026. Comienzan a las 14:00 horas.

Cómo ver por televisión y en vivo online el Premier Pádel Alemania P2

Todos los seguidores de este deporte que quieran ver los diferentes partidos que se jugarán en el Premier Pádel Alemania P2 van a poder hacerlo viendo las primeras rondas en streaming y en vivo online por el canal de Youtube de la competición. Cuando se alcancen los cuartos de final podrán seguirlos en directo por televisión por Movistar+ y por Red Bull TV.

Cuándo se juega la final del Premier Pádel Alemania P2

La gran final del Premier Pádel Alemania P2 está programada para el domingo 11 de octubre en Düsseldorf, por lo que ese día conoceremos si Agustín Tapia y Arturo Coello consiguen su tercer entorchado consecutivo. En total se repartirán 264.534 euros en esta competición que se disputa en tierras germanas.

El calendario del Premier Pádel 2026