Tapia: «Ojalá que algún día me recuerden como a Messi, pero esa palabra es muy grande»

Agustín Tapia, número uno del mundo de pádel, atendió a OKDIARIO en exclusiva desde el Movistar Arena, antes de la disputa del Madrid Premier Padel P1. El jugador argentino repasó el gran momento que atraviesan los Golden Boys tras tocar fondo en Buenos Aires con una dura derrota ante Chingalán en la final. Y también habló de la noticia del momento en Argentina, la retirada de Leo Messi de la selección.

El Mozart de Catamarca reconoció que «fue durísimo» conocer que el 10 no volverá a vestir la camiseta de la Albiceleste. «Es algo que uno se lo espera y se lo imagina y al mismo tiempo no se lo quiere imaginar», añadió. Hay quien le considera el Messi del pádel, pero Tapia asegura que «es muy grande esa palabra», aunque también reconoce que «ojalá que algún día me recuerden como a él».

Pregunta: Estamos en Madrid con la afición española, que siempre apoya mucho tanto a españoles como a argentinos, pese a la rivalidad que hay. ¿Cómo de especial es para Agustín Tapia este torneo?

Respuesta: Yo creo que es muy especial por varias cosas. Primero, que es Madrid y es la capital del pádel. Este torneo y esta ciudad tienen mucho pádel, muchos años jugándose este tipo de torneos. La otra también es que venimos de un parón, venimos de vacaciones, de minipretemporada; es el primer torneo de la segunda parte y tenemos muchísimas ganas de empezar y de encarar lo que queda del año de la mejor forma. Estamos preparados, tenemos ganas, así que nada, que mejor que sea en Madrid, donde ya hemos ganado, hemos perdido… Pero claro, como dijiste vos, la gente siempre está con muchísimo respeto, tanto a los españoles como a los argentinos, y nada, es un placer.

P: En Buenos Aires tocaron fondo, pero después han ganado seis de los siete torneos que habéis jugado. ¿Qué tecla tocaron después de Buenos Aires para cambiar la dinámica? Y sobre todo, si esa batalla con Chingalán les hace cambiar ciertas cosas de su juego para poder ser mejores y batirles.

R: Yo creo que después de Buenos Aires fuimos nosotros, fuimos más equipo que nunca, trabajamos el doble. No tenemos la suerte de vivir en la misma ciudad, así que hicimos el esfuerzo para juntarnos. Por suerte, tuvimos ahí un parón antes de lo que fue Roma, que fue donde empezamos una buena racha y creo que eso hizo que volviéramos a ser los que éramos, que volvamos a encontrar nuestro nivel de pádel y podamos volver a ganar torneos.

En cuanto a Ale y a Chingo, yo creo que ellos siempre nos hacen mejorar, nos hacen ir al límite. Es un partido donde ya se dio mucho, es el partido que más jugamos sin dudas en estos últimos años y el máximo respeto y admiración hacia ellos por el trabajo también que hacen. Yo creo que estamos luchando por una posición que es privilegiada y yo creo que estas dos parejas, como las que vienen atrás, también lo luchan. Pero yo creo que es una rivalidad muy sana y siempre con respeto y agradecido porque también nos hacen mejorar, ir al límite y reivindicarnos, reinventarnos cada vez que algo sale mal.

P: Le tengo que preguntar también por la retirada de Leo Messi de la selección argentina. ¿Se lo esperaba? Y, sobre todo, ¿qué sintió al conocer la noticia de que alguien como Leo, con todo lo que ha hecho por Argentina, decía adiós a la Albiceleste?

R: Fue durísimo. Es algo que uno se lo espera y se lo imagina y al mismo tiempo no se lo quiere imaginar. Pero, ¿qué más se le puede pedir a alguien que ganó todo, a alguien que demostró lo que siente la camiseta, nuestra camiseta, alguien que dejó un legado increíble? No solo para los amantes del fútbol, sino para todo deportista. Él dio un mensaje que era seguir aunque las cosas no nos salgan, siendo el mejor de todos. Así que yo creo que con ese mensaje para alguien que es deportista es suficiente. Y más alguien que es argentino y vive tanto el fútbol como lo vivimos nosotros.

P: ¿Se siente el Messi del pádel?

R: Es muy grande esa palabra. Ojalá que algún día me recuerden como a él, pero esa palabra es muy grande.