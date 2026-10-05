Ni New Balance ni Asics: las deportivas que llevan los que siempre van a la moda son estas Salomon rebajadas en Decathlon

Las tendencias en zapatillas han cambiado mucho en los últimos años. Lo que antes estaba reservado casi exclusivamente para practicar deporte ahora se ha convertido en una parte fundamental de los looks del día a día, y cada vez son más los que buscan modelos que combinen diseño, comodidad y prestaciones técnicas. En esas, Salomon se ha convertido en una de las marcas que más presencia está ganando entre los que quieren ir a la última y uno de sus modelos más demandados está ahora rebajado en Decathlon.

Se trata de las Salomon X Ultra Pioneer 2, unas zapatillas de montaña y trekking para hombre que destacan especialmente por su estética, pero que además están pensadas para enfrentarse a caminos, senderos y diferentes condiciones meteorológicas. El modelo cuenta con una construcción orientada a ofrecer estabilidad y protección durante las rutas, por lo que también puede ser una alternativa para aquellos buscan unas deportivas diferentes para utilizar durante el otoño y el invierno.

Uno de los grandes atractivos de estas Salomon es su membrana Gore-Tex, una característica especialmente interesante cuando llega el mal tiempo. Esta tecnología ayuda a mantener los pies protegidos frente al agua exterior al mismo tiempo que permite evacuar parte de la humedad generada durante la actividad. Las X Ultra Pioneer 2 están preparadas para caminar por terrenos húmedos y afrontar jornadas en las que la lluvia puede convertirse en un inconveniente.

Salomon está de moda

El diseño también juega un papel importante. Salomon ha conseguido en los últimos tiempos que sus zapatillas de trail y montaña hayan pasado de verse únicamente en rutas y caminos a convertirse en protagonistas de looks urbanos. Su estética técnica, las líneas marcadas y la reconocible suela de la marca hacen que este tipo de calzado encaje especialmente bien con pantalones vaqueros o los anchos que tanto se llevan ahora.

Por otro lado, las Salomon X Ultra Pioneer 2 están diseñadas para ofrecer seguridad al caminar por terrenos irregulares. La suela proporciona agarre y está pensada para mejorar la estabilidad sobre diferentes superficies, mientras que la estructura de la zapatilla busca proteger el pie durante las rutas. Es precisamente esta combinación entre aspecto deportivo y tecnología de montaña la que ha convertido a Salomon en una de las firmas favoritas de los que buscan alejarse de las zapatillas convencionales.

La oferta de Decathlon hace todavía más interesante el modelo, ya que permite hacerse con estas Salomon X Ultra Pioneer 2 por un precio inferior al habitual. Y es que en estos momentos se pueden comprar por 83,99 euros, frente a los 139,99 euros de su precio original, lo que supone un ahorro de 56 euros. Una rebaja especialmente interesante para aquellos que buscan unas zapatillas de una marca tan de moda como Salomon y quieren aprovechar para hacerse con un modelo con Gore-Tex por bastante menos de lo que costaba originalmente.

Los que quieran adelantarse a las tendencias y busquen unas deportivas diferentes a las habituales New Balance o Asics tienen en estas Salomon una opción que combina tendencia, tecnología y protección. Un modelo pensado originalmente para la montaña que ha conseguido dar el salto a la calle y con este descuento en Decathlon es todavía más interesante.