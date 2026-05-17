El 90% de la biodiversidad se perdió en 30 años: en la Amazonia, los bosques tropicales se están regenerando mucho más rápido de lo que se pensaba

La deforestación está causando estragos en todo el planeta, especialmente en la Amazonia. Este fenómeno altera la biodiversidad local y pone en peligro a ciertas especies. Sin embargo, un estudio publicado en la revista Nature ofrece noticias alentadoras para los bosques tropicales. En este estudio, un equipo de investigadores liderado por el científico ambiental Timo Metz analizó grandes extensiones de bosque, ubicadas principalmente en Ecuador, y observó que los bosques secundarios recuperan casi el 90 % de su biodiversidad en 30 años. El estudio se centra en 16 tipos de organismos, incluyendo hongos, insectos y plantas.

Los bosques secundarios son áreas forestales que se regeneran después de alteraciones provocadas por causas naturales o por la actividad humana. En ellos habita una gran diversidad de especies, desde árboles y pequeñas plantas hasta mamíferos de gran tamaño, aves e insectos. Además de favorecer la conservación de la biodiversidad, estas masas forestales desempeñan un papel importante en la mitigación del cambio climático y proporcionan numerosos servicios ecosistémicos esenciales.

Los bosques tropicales se están regenerando en la Amazonia

El estudio se centró principalmente en los bosques secundarios, los cuales aparecen tras un episodio de deforestación, cuando la naturaleza recupera gradualmente el terreno. Paradójicamente, los bosques talados son particularmente fáciles de recolonizar para la fauna local, lo que les permite moverse libremente en estos entornos. De hecho, algunas especies, como las abejas , las aves y los murciélagos, se desplazan mucho más rápido a través de hábitats fragmentados.

Los investigadores estudiaron dos parámetros distintos: la resiliencia de la biodiversidad y la tasa de recuperación. Algunas especies pueden sobrevivir durante un determinado periodo de tiempo tras la deforestación. La tasa de recuperación, por otro lado, mide la rapidez con la que las especies se restablecen.

Ahora bien, cabe señalar que una regeneración rápida no implica necesariamente una regeneración completa. Los árboles, por ejemplo, tardan varias décadas en recuperar su tamaño normal. Lo mismo ocurre con la biodiversidad en general. La actividad de las bacterias del suelo, por ejemplo, permanece alterada por la deforestación durante muchos años. Lo mismo ocurre con ciertas especies estrechamente ligadas a la hojarasca, como el camaleón Brookesia superciliaris en Madagascar . En otras palabras, la regeneración completa de un bosque previamente talado podría tardar varias décadas, o incluso siglos.

Agricultura y ganadería

La deforestación suele ir acompañada de la tala de tierras para el cultivo y la cría de ganado; estos factores también influyen en la tasa de regeneración de la biodiversidad. Los bosques secundarios que crecen en antiguas plantaciones de cacao, por ejemplo, tienden a recuperarse con bastante rapidez. Por el contrario, la regeneración forestal en antiguos pastizales es mucho más lenta.

«Aproximadamente el 60% de los bosques tropicales de la Amazonia ya se han perdido o están gravemente degradados 2 , lo que hace que la restauración sea esencial para lograr los objetivos de conservación. Las trayectorias de recuperación de los árboles se han estudiado intensamente 3 , 4 , pero se carece de una comprensión integral de la recuperación de la biodiversidad. Aquí analizamos las trayectorias de recuperación a través de niveles tróficos que incluyen 16 grupos taxonómicos de tres reinos en un bosque tropical de tierras bajas investigando la resistencia a la perturbación, los tiempos de recuperación y las tasas de retorno a las condiciones de los bosques primarios.

La abundancia y la diversidad recuperaron más del 90% y la composición aproximadamente el 75% de similitud con los bosques primarios en 30 años, pero la recuperación completa lleva varias décadas. Las comunidades de animales móviles que actúan como dispersores de semillas o polinizadores tuvieron altos niveles de resistencia y se recuperaron más rápido que los árboles o las plántulas de árboles. Las tasas de retorno en la Amazonia contribuyeron 1 a 2,5 veces más que la resistencia a los tiempos de recuperación de la composición de especies», concluyen los investigadores.

Alerta por la deforestación

Alrededor de dos tercios de la selva amazónica podrían transformarse en bosques degradados o ecosistemas similares a la sabana con un calentamiento global de 1,5 a 1,9 °C si la deforestación aumenta hasta aproximadamente el 22-28 % de la Amazonia, según un nuevo estudio liderado por el Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK), publicado en Nature.

«El calentamiento global y la deforestación afectan la retroalimentación de las precipitaciones en todo el sistema amazónico», explicó Arie Staal, profesor asistente de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos y coautor del estudio. «Cuando la deforestación interrumpe el transporte de humedad en una zona del Amazonas, regiones enteras a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia también pueden perder resiliencia debido a los efectos en cascada de la sequía».

Una de las principales causas de la degradación forestal está relacionada con el propio funcionamiento de la Amazonía, ya que este ecosistema es capaz de generar parte de su propia lluvia: se estima que hasta la mitad de sus precipitaciones proviene del agua reciclada por los propios árboles. La vegetación amazónica libera vapor de agua a la atmósfera, que posteriormente se condensa y regresa en forma de lluvia sobre toda la cuenca.